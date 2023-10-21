EUobserver: Литва предложила запретить экспорт в РФ гвоздей, игл и радиаторов отопления

Литва предложила включить в 12-й пакет санкций Евросоюза запрет на поставки в Россию радиаторов центрального отопления, гвоздей, гаек, кнопок, швейных игл и вязальных спиц. Об этом сообщил EUobserver со ссылкой на документ. Как пишет издание, рекомендации Вильнюса по «деградации российского промышленного потенциала» растянулись на «десятки страниц мелочей».

Как пишет EUobserver, Евросоюз начал обсуждать 12-й пакет санкций за закрытыми дверями. Литва, Польша и Эстония представили свои предложения. По мнению Вильнюса и Варшавы, необходимо запретить новые сделки с «Росатомом», закупки российского урана, сжиженного газа и стали. Предлагается заблокировать предоставление российским компаниям IT-услуг. Эстония в свою очередь добивается полного торгового эмбарго. Эти предложения так или иначе озвучивались этими странами ранее.

По данным EUobserver, ускорилась работа по использованию замороженных российских активов. Венгрия обещала не допускать предоставление Украине финансовой помощи, пока ее банк находится в украинском списке «спонсоров войны», однако даже после его исключения остаются проблемы. Как пишет EUobserver, Будапешт хочет, чтобы из списка также убрали некоторых лиц и чтобы Киев гарантировал, что такой ситуации больше не повторится.

По информации Bloomberg, Евросоюз в ближайшие дни начнет консультации по 12-му пакету санкций. В него могут войти запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже введенных ограничений. Может быть расширен список товаров, запрещенных к экспорту в РФ.

Леонид Уварчев