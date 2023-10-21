Поставку Chiron признали мошеннической

Как стало известно “Ъ”, к трем годам заключения в колонии общего режима приговорил Королёвский горсуд Московской области Андрея Сахарова, генерального директора российского подразделения компании Chiron Group — «Широн Рус». Он признан виновным в особо крупном мошенничестве при поставке сложного станка корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). По версии обвинения, поддержанной судом, господин Сахаров существенно завысил стоимость оборудования, имевшего, кстати, германское происхождение, а потому теперь также должен возместить ущерб в 37 млн руб. Уехавший за границу бенефициар «Широн Рус» Сергей Сирота объявлен в розыск.

Вынесение приговора по рассмотренному всего за три неполных месяца уголовному делу гендиректора «Широн Рус» Андрея Сахарова несколько раз переносилось, и лишь в пятницу судья Дмитрий Ганус огласил резолютивную часть своего решения. Господин Сахаров был признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предпринимателю, находившемуся под домашним арестом, назначили три года общего режима и взяли под стражу в зале суда. Господин Ганус удовлетворил иск к осужденному потерпевшей стороны — КТРВ — о возмещении ущерба на 37 млн руб.

По словам адвоката Дмитрия Козина, его подзащитный был готов к подобному развитию событий. Интрига по большому счету заключалась лишь в мере наказания. Тем более что у обвиняемого имелся целый ряд смягчающих обстоятельств, включая его собственное состояние здоровья: он страдает гипертензией третьей степени и является инсулинорезистентным.

В прениях сторон прокурор просил для Андрея Сахарова пять лет, а подсудимый настаивал на полной невиновности, считая, что отсутствует само событие преступления. Изучив приговор, защита, очевидно, обжалует его.

Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, расследование обстоятельств заключения контракта компании под руководством господина Сахарова с КТРВ было начато подмосковным главком СКР в ноябре 2021 года после целого ряда проверок прокуратуры и ФСБ.

Первоначально в уголовном деле фигурировали не установленные следствием руководители «Широн Рус», но затем обвиняемыми стали гендиректор Андрей Сахаров и заочно бенефициар компании — уехавший за границу и объявленный в розыск Сергей Сирота. Сама компания является российским подразделением международной компании Chiron Group, специализирующейся на выпуске обрабатывающих центров с числовым программным управлением.

По версии следствия, поставленный КТРВ станок, вопреки закону, был не российского происхождения, а укомплектован немецкими деталями. Кроме того, по мнению СКР, цена на него была завышена. Как посчитали следователи, «Широн Рус» закупило у немецкой компании станок за эквивалент 46 млн руб., а перепродало его КТРВ за 83,7 млн, оставив разницу себе.

В свою очередь, защита Андрея Сахарова настаивала, что следствие необоснованно взяло за основу «голую» сумму контракта, не учтя затраты «Широн Рус» на доукомплектацию станка, логистику, налоги и проч.

По словам адвоката Козина, допрошенные в суде свидетели, в том числе из числа руководства КТРВ, также не высказывали претензий как к стоимости, так и к качеству дорогостоящего станка, который до сих пор исправно работает и является незаменимым при выполнении гособоронзаказа. Впрочем, как оказалось, на суд и его итоговое решение эти доводы не подействовали. Была лишь немного скорректирована сумма ущерба.

Сергей Сергеев