США и ЕС договорились изучить возможность передачи доходов от российских активов Украине

США и Евросоюз по итогам саммита в Вашингтоне договорились изучить возможность направления доходов от российских замороженных активов Киеву. Теме российско-украинского конфликта посвящено 6 абзацев из 34 в совместном заявлении Вашингтона и Брюсселя, войне Израиля и «Хамаса» — 1.

«Как часть наших усилий по поддержке Украины в краткосрочной перспективе мы изучим, как любая экстраординарная прибыль частных компаний, полученная от замороженных российских активов, может быть направлена на поддержку Украины и ее восстановление и реконструкцию в соответствии с действующим законодательством, если эта экстраординарная прибыль не требуется для выполнения обязательств Россией в соответствии с действующим законодательством»,— говорится в заявлении.

Вашингтон и Брюссель вновь призвали Москву «вывести свои вооруженные силы» и потребовали «компенсировать ущерб, причиненный Украине», поддержали украинскую «формулу мира», а также заявили о готовности поддерживать Киев «столько времени, сколько потребуется». Также ЕС «подчеркнул стратегическую важность» процесса вступления Украины в союз.

Ситуации по Украине посвящен второй раздел совместного заявления. Первый касается ситуации на Ближнем Востоке, однако ему уделено значительно меньше текста. Стороны осудили «Хамас» за нападение на Израиль, подтвердили право последнего защищать себя, выразили обеспокоенность гуманитарным кризисом в секторе Газа, заявили о важности не допустить расширения конфликта и призвали к освобождению заложников.

Подробнее о саммите США и ЕС — в материале «Ъ» «Украину и Израиль положили в один пакет».

Леонид Уварчев