Украину и Израиль положили в один пакет

США и ЕС с единых позиций подходят к ключевым проблемам безопасности в 2023 году — украинскому кризису и палестино-израильскому конфликту. Во всяком случае, создать такое впечатление попытались участники пятничного саммита в Белом доме — президент США Джо Байден, председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Между тем согласование конкретной помощи Украине и Израилю сталкивается с трудностями, свидетельствующими об отсутствии полного единства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встретившись в Белом доме, американский президент Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель согласились с тем, что США и ЕС — это не просто близкие союзники, а близкие друзья

Фото: Evan Vucci, AP Встретившись в Белом доме, американский президент Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель согласились с тем, что США и ЕС — это не просто близкие союзники, а близкие друзья

Фото: Evan Vucci, AP

«Мы больше чем близкие союзники. Мы близкие друзья»,— заявил в начале саммита Шарль Мишель. Два других участника встречи — Урсула фон дер Ляйен и Джо Байден — такой настрой, как следовало из открытой для журналистов части встречи, полностью поддержали.

Изначально предполагалось, что европейские чиновники, будучи в Вашингтоне, сосредоточатся на обсуждении вызывающих разногласия торгово-экономических вопросов и ситуации на Украине. Но в итоге добавилась третья ключевая тема — война между Израилем и палестинским движением «Хамас». И участники саммита сделали все возможное, чтобы всем было ясно: украинский и израильский вопросы можно и нужно рассматривать как части единой проблемы. Не случайно они постоянно упоминали именно эти две темы, когда журналисты еще находились в зале.

Еще накануне саммита Джо Байден, выступая из Овального кабинета Белого дома с обращением к согражданам, заявил: хотя «Хамас» и президент РФ Владимир Путин «представляют собой различные угрозы, у них есть одно общее свойство».

«Они хотят полностью уничтожить соседние демократии»,— пояснил свою мысль господин Байден.

«Мы не приемлем такой тон в отношении России, в отношении нашего президента»,— сказал в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он отметил, что сейчас на фоне всего происходящего «эмоций много в выступлениях у разных политиков, в том числе высокопоставленных политиков и государственных деятелей, но вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государств».

Российские официальные лица обратили внимание и на другую фразу Джо Байдена — о том, что «поддержка важнейших партнеров США, включая Израиль и Украину,— это разумная инвестиция».

«Это принесет дивиденды с точки зрения американской безопасности на протяжении нескольких поколений»,— сказал затем глава Белого дома. Но это объяснение в Москве, похоже, осталось незамеченным. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, например, написал в Telegram-канале: заявление о «разумной инвестиции» находится «за гранью добра и зла». «Раньше они называли это "борьбой за свободу и демократию". Теперь оказывается, это просто расчет»,— отметила, в свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мысль о том, что поддержка Украины и Израиля — это инвестиция в безопасность, на текущей неделе высказывал не только Джо Байден. Прилетев в Вашингтон, Урсула фон дер Ляйен выступила с лекцией, в ходе которой заявила: «Владимир Путин хочет стереть Украину с карты мира. "Хамас" при поддержке Ирана хочет сделать то же самое с Израилем. Россия и "Хамас" похожи». Особо глава Еврокомиссии остановилась на роли Ирана, который назвала «хозяином "Хамаса"». Тегеран, как считает госпожа фон дер Ляйен, «хочет лишь разжечь огонь хаоса», в связи с чем должен столкнуться с еще более жесткими, чем сейчас, санкциями. Упомянула она иранский фактор и на пятничном саммите. Кстати, Джо Байден в своем обращении к нации также говорил об Иране, давая понять: не случайно Тегеран — ключевой союзник и России, и «Хамаса».

Учитывая все это, США и ЕС, по словам Урсулы фон дер Ляйен, просто обязаны «подняться вместе на защиту демократии». Она уверена, что обострение на Ближнем Востоке не скажется негативно на объемах европейской помощи Киеву. В то же время и без палестино-израильского кризиса ряд стран ЕС в последние месяцы все более открыто сомневались в целесообразности продолжения поддержки Украины в прежних объемах. А их можно назвать беспрецедентными: по подсчетам Урсулы фон дер Ляйен, с февраля 2022 года ЕС предоставил Киеву в виде помощи $90 млрд, из которых $27 млрд пришлось на поставки оружия и боеприпасов.

Тем временем опасения насчет влияния событий на Ближнем Востоке на поддержку Киева высказываются на Западе все чаще. Так, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в статье, опубликованной в пятницу в газете The Telegraph: «Некоторые в Капитолии заявляют, что, если мы хотим сделать больше для помощи Израилю против множества врагов этой страны, тогда мы должны пересмотреть или сократить нашу поддержку Украины. Это станет трагической ошибкой».

Упоминание Капитолийского холма, где расположен Конгресс США, было не случайным. Таким же посылом было пронизано и прозвучавшее в четверг обращение Джо Байдена к нации. К тому моменту его администрация после долгих внутренних споров все-таки решила запросить у Конгресса пакетную помощь для Израиля и Украины. В пятницу было объявлено, что речь идет о едином запросе на общую сумму в $106 млрд.

Украине планируется выделить $61,4 млрд, а на «укрепление обороны Израиля» должно пойти $14,3 млрд.

Кроме того, $13,6 млрд планируется потратить на усиление охраны границы с Мексикой, а еще $10 млрд — на различные гуманитарные нужды (в том числе в Израиле, секторе Газа, на Украине и в других регионах). В рамках того же пакета запланирован и еще ряд трат — например, на противодействие деятельности Китая.

Собрав воедино столь разные статьи расходов, Джо Байден надеется добиться поддержки Палаты представителей Конгресса, контролируемой де-факто разделившимися на разные фракции республиканцами. Например, многие члены этой партии выступают против продолжения масштабной поддержки Киева и при этом готовы всячески поддерживать Израиль. Согласно задумке, они будут вынуждены проголосовать за инициативу, смирившись с теми пунктами, которые касаются Украины.

Решение Джо Байдена разозлило многих членов Конгресса. Так, сенатор-республиканец Джеймс Вэнс в эфире Fox News назвал стратегию главы Белого дома «отвратительной». По его словам, «то, что сделал президент, абсолютно позорно»: «Если он хочет продать американскому народу (идею о выделении.— “Ъ”) еще $60 млрд в пользу Украины, то ему не следует использовать для этого погибших израильских детей».

Скептицизм чувствуется и среди демократов левого толка: они, в свою очередь, выступают против отправки оружия в Израиль. Большинство американских респондентов в недавних соцопросах заявили, что Соединенные Штаты должны помочь Израилю в борьбе с «Хамасом», однако около трети членов родной партии Джо Байдена не хотят отправлять оружие и военную технику Израилю из гуманитарных соображений.

Сейчас американская военная помощь поступает Израилю «почти каждый день».

Об этом заявил в четверг пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер. По его словам, в числе прочего речь идет о ракетах-перехватчиках для системы «Железный купол», о «высокоточных управляемых боеприпасах, таких как JDAM и SDB», а также об артиллерийских снарядах калибра 155 мм.

При этом издание Axios со ссылкой на неназванных израильских официальных лиц написало, что эти 155-миллиметровые снаряды изначально были зарезервированы для Украины. Впрочем, информированные собеседники Axios заверили, что корректировка планов «не окажет непосредственного влияния на способность украинских вооруженных сил противостоять российским войскам».

Павел Тарасенко; Екатерина Мур, Вашингтон