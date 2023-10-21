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Коммерсантъ FM
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Посол Антонов назвал инсинуациями доклад США о влиянии РФ на выборы за рубежом

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал доклад американской разведки о попытках РФ «подорвать доверие» к избирательным процессам за рубежом. По данным Reuters, Госдепартамент отправил этот доклад в 100 своих посольств. Москва назвала доклад инсинуацией.

«С таким документом мы не знакомы. Однако, как говорят на Западе, с большой долей уверенности можем предположить, что этот опус является компиляцией откровенных домыслов, сплетен и махровых русофобских выпадов. Нас не удивляют подобные инсинуации»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства.

По мнению посла, действия Вашингтона связаны с неуверенностью в правильности и эффективности методов решения проблем в США и за рубежом. Дипломат считает, что американская администрация ищет виновных в своих провалах и такая роль «в последние годы неизменно отводится России». Как считает господин Антонов, Вашингтон загнал отношения между странами «в глухой тупик» и демонстрирует незаинтересованность в прагматичном сотрудничестве для решения общих вызовов.

По данным Reuters, документ американской разведки, переданный посольствам, должны показать местным властям. В материалах утверждается, что было зафиксировано 11 случаев попыток России «подорвать общественное доверие» к выборам в девяти странах, включая США. Вашингтон рекомендует для борьбы с попытками повлиять на выборы «распространять сведения, основанные на фактах, вводить санкции в отношении лиц, вмешивающихся в выборы, и выдворять сотрудников разведки».

Леонид Уварчев

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