Bloomberg: США и Израиль изучают создание в Газе правительства при поддержке ООН

Американские и израильские чиновники рассматривают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и с участием арабских правительств, сообщили источники Bloomberg. Такой план изучается на случай вытеснения «Хамаса».

Обсуждения находятся на ранней стадии и будут зависеть от развития событий в войне между Израилем и палестинским движением, в частности от наземной операции. Кроме того, для реализации такой идеи потребуется поддержка арабских стран региона, в чем нет уверенности, пишет Bloomberg.

Израиль ранее отрицал намерение оккупировать сектор Газа. Он ставит своей целью уничтожение «Хамаса» после нападения на Израиль 7 октября. США опасается, что Израиль не продумал, что будет после наземной операции, пишет Bloomberg. Кроме того, в Вашингтоне считают, что атака на сектор Газа без четкой цели помимо уничтожения «Хамаса» может перерасти в региональную войну. По данным агентства, США и союзники пытаются отсрочить начало вторжения Израиля, чтобы дать больше времени на эвакуацию гражданских, а также для секретных переговоров, чтобы освободить заложников.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

Леонид Уварчев