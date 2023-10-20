Газу не открыли для помощи

Гуманитарный конвой, вопреки ожиданиям международного сообщества, так и не смог попасть в пятницу в сектор Газа. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, лично посетивший контрольно-пропускной пункт Рафах на границе между Египтом и сектором, заявил, что у него разбито сердце, так как люди в Газе страдают без еды и лекарств. Президент США Джо Байден ожидает, что все проблемы будут решены максимум в течение двух суток. Но пока это все лишь временное решение. Судьба сектора Газа остается под вопросом в связи с планами Израиля начать там наземную операцию. На этом фоне Каир собирает в субботу срочный саммит, чтобы обсудить с региональными партнерами будущее палестинцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсеку ООН Антониу Гутерришу (в центре) в пятницу так и не удалось стать свидетелем открытия КПП на границе Египта и сектора Газа

Фото: Kerolos SALAH / AFP Генсеку ООН Антониу Гутерришу (в центре) в пятницу так и не удалось стать свидетелем открытия КПП на границе Египта и сектора Газа

Фото: Kerolos SALAH / AFP

«Невозможно находиться здесь и не чувствовать, что твое сердце разбито»,— заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, стоя на египетской территории рядом с КПП Рафах на границе с сектором Газа. Две недели никто не может доставить гуманитарную помощь в сектор, который после атаки палестинского движения «Хамас» на Израиль оказался отрезан от воды, электричества, топлива. В Газе не хватает продовольствия и лекарств.

В качестве условия прекращения блокады Израиль первоначально называл освобождение заложников. По данным израильской армии, «Хамас» и другие палестинские группировки в ходе нападения на Израиль 7 октября не только убили около 1,4 тыс. человек, но также захватили в плен 203 израильтян и иностранцев. Утверждается, что большинство заложников живы.

В пятницу появилась первая позитивная новость на этот счет: «Хамас» освободил двух граждан США. Как сообщили в движении, это было сделано «из гуманитарных соображений, чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления Байдена и его фашистской администрации являются ложными и необоснованными».

Между тем именно в результате посредничества Джо Байдена была достигнута договоренность, что Израиль пропустит в Газу хотя бы 20 грузовиков с гуманитарным грузом. Изначально предполагалось, что это произойдет в пятницу. Генсек ООН прилетел в Египет, чтобы лично проследить за происходящим. Но все опять застопорилось.

Господин Гутерриш назвал ситуацию парадоксальной: с одной стороны стены в секторе Газа находятся 2 млн человек, которые «ужасно страдают, у них нет воды, еды, лекарств, топлива», а с другой стороны уже неделю стоят десятки грузовиков, груженные всем, что нужно этим людям. «Что нам нужно, так это заставить их начать движение»,— сказал генсек ООН. Кроме того, он призвал к прекращению огня по гуманитарным соображениям, но ясно дал понять, что это не должно быть предварительным условием для доставки помощи в Газу.

Антониу Гутерриш добавил: ООН делает все возможное, чтобы все стороны могли выполнить договоренности касательно доставки гуманитарного груза в Газу.

Одна из главных проблем — разработка механизма, который бы, с одной стороны, гарантировал, что в Газу не попадут контрабандные товары (в том числе оружие), а с другой — не задерживал доставку груза.

Еще одна проблема — разбитая в результате израильских атак дорога с палестинской стороны КПП. Президент Байден в пятницу вечером по московскому времени подтвердил, что именно в разрушенной дороге состоит причина задержки. И дал понять: первые 20 грузовиков, как он надеется, пересекут границу в течение 24–48 часов.

На этом фоне представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд обвинил во всем Израиль. «Серия нападок на Египет в западных СМИ была очевидна с самого начала кризиса... Продвигали сценарий перемещения (палестинцев из секторов Газа.— “Ъ”)... Возлагали на него ответственность за закрытие КПП, хотя Израиль атаковал его четыре раза и отказался предоставить помощь»,— написал Ахмед Абу Зейд в социальной сети Х. Он также подчеркнул, что «пункт пропуска открыт, и Египет не несет ответственности за воспрепятствование выезду граждан» из сектора Газа. Но, как бы Каир ни формулировал, де-факто КПП в пятницу не работал: гуманитарные грузы не шли, палестинцы с иностранными паспортами границу не пересекали.

Ранее Каир отказался принимать палестинских беженцев из Газы, согласившись лишь на то, чтобы третьи страны забрали из сектора своих граждан. Эвакуационные списки (в том числе российские) готовы. Осталось, чтобы КПП заработал.

Что касается судьбы остальных палестинцев в Газе, то она остается под вопросом. Израиль продолжает воздушные атаки сектора в ответ на нападение «Хамаса», в результате чего за две недели погибли более 4 тыс. палестинцев. И по-прежнему на повестке остается проведение Израилем наземной операции в Газе. Это еще больше обострит ситуацию.

Египет — одна из стран, максимально заинтересованных в скорейшем прекращении боевых действий между Израилем и «Хамасом», а также в решении проблем сектора Газа. Именно поэтому египетские власти предложили провести в субботу в Каире «саммит мира».

Первоначально предполагалось, что саммит будет региональным, но в итоге число участников расширилось. В нем примут участие представители около 30 стран. Помимо арабских лидеров планируется присутствие генсека ООН, глав Евросовета и европейской дипломатии Шарля Мишеля и Жозепа Борреля, министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, высокопоставленных представителей Греции, Турции, Кипра, Италии. Россию будет представлять спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов.

Источник агентства Reuters утверждает, что первоначально саммит планировалось собрать для оценки гуманитарной ситуации в Газе, но в итоге было решено поговорить о «некоторых аспектах будущих политических решений». Накануне шла работа над текстом итоговой декларации. Еще в пятницу по этому поводу было много разногласий. В частности, ЕС хотел, чтобы в тексте была отражена его позиция. В чем суть разногласий, не сообщалось, но в последние недели Брюссель очень активно осуждал действия «Хамаса», тогда как Египет и ряд других арабских стран от прямой критики радикального движения воздерживались.

Марианна Беленькая, Тель-Авив