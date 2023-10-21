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Коммерсантъ FM
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Дефицит бюджета США вырос на $320 млрд в 2023 финансовом году

Дефицит бюджета США вырос до $1,7 трлн по итогам 2023 финансового года, который завершился 30 сентября. Это соответствует 6,3% ВВП. По сравнению с бюджетом прошлого года дефицит вырос на $320 млрд.

Доходы бюджета США составили $4,4 трлн, расходы — $6,1 трлн, следует из совместного заявления министра финансов Джанет Йеллен и главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг. Дефицит оказался на $31 млрд ниже уровня, прогнозируемого по итогам прошлого финансового года.

В совместном заявлении отмечается, что дефицит остается на $1 трлн меньше, чем на момент вступления президента Джо Байдена в должность (этому предшествовал год начала пандемии). Кроме того, по двухпартийному соглашению ожидается сокращение дефицита еще на $1 трлн в течение 10 лет. По мнению Минфина и Белого дома, существенным фактором дефицита на 2023 год является падение доходов на фоне роста в 2022 года при восстановлении от пандемии.

О политическом кризисе на фоне бюджетных разногласий в США — в материале «Ъ» «Отставка на зеро».

Леонид Уварчев

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