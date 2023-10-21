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Мастера домашней обстановки

В РФ вырос спрос на сборку и ремонт мебели

В России вырос спрос на мастеров по изготовлению, сборке и ремонту мебели. По данным сервисов объявлений, интерес к таким услугам в январе—сентябре увеличился на 39–50% год к году. Тренд связывают с сокращением предложения после ухода части иностранных брендов и ростом онлайн-заказов мебели, требующей сборки. Крупные производители, впрочем, конкуренции с небольшими мастерскими не видят.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Россияне стали чаще искать мастеров по изготовлению, сборке и ремонту мебели среди частных исполнителей и небольших мастерских, говорится в исследовании «Авито Услуг». По данным сервиса, по итогам января—сентября 2023 года спрос на такие услуги год к году вырос на 50%, предложение увеличилось на 12%. За сентябрь спрос на мастеров по сборке мебели вырос на 88%, услуги по изготовлению мебели — на 57%, на ремонт — на 54% год к году.

В сервисе «Профи» по итогам января—сентября заметили рост спроса на специалистов по сборке мебели на 46%, а также говорят о растущем на 41% интересе к фрезеровщикам, на 22% — к столярам и на 16% — к плотникам. В YouDo.com сообщили, что спрос на услуги категории «Сборка и ремонт мебели» за первые девять месяцев этого года увеличился на 39%, а количество исполнителей — на 24%.

Руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова связывает рост интереса к заказу мебели у мастеров с сокращением предложения после ухода из России шведской IKEA и части других брендов. Помимо IKEA рынок РФ после начала военных действий на Украине покинула датская сеть Jysk, были закрыты магазины товаров для дома Zara Home, H&M Home. Импорт мебели в 2022 году снизился на 44% год к году, до 103,4 млрд руб., подсчитывали в Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности (АМДПР).

Кроме того, отмечает госпожа Филимонова, цены на мебель у частных исполнителей и небольших мастерских часто могут быть ниже, чем в салонах. По данным «Авито Услуг», стоимость изготовления полок начинается от 1 тыс. руб., столешниц — от 2 тыс. руб., шкафов — от 10 тыс. руб., кухонного гарнитура — от 30 тыс. руб. за изделие. Значительных колебаний цен за год в сервисе не заметили.

Президент АМДПР, гендиректор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков говорит, что услуги по сборке мебели стали более востребованными с ростом онлайн-продаж комплектов, для установки которых может требоваться помощь мастера. В Ozon говорят, что оборот товаров в категории мебели на площадке в первой половине года вырос на 153%, а продажи крупногабаритной мебели увеличились в 3,2 раза год к году. Наибольший прирост спроса Ozon отмечает на гардеробные системы, мягкую мебель и корпусную мебель. Руководитель по стратегии развития категории мебели и товаров для дома «Яндекс Маркет» Никита Троицкий говорит, что с января по сентябрь спрос на мебель на площадке увеличился в 2,6 раза год к году. По его словам, половина заказов приходится на шкафы, тумбы, комоды, столы и стулья, а среди драйверов роста — мягкая мебель и мебель для спальни.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» (среди объектов — «Центр дизайна» в Румянцево) Алексей Ванчугов отмечает, что поклонники IKEA выбирали мебель компании в первую очередь из-за дизайна, аналог которому найти сложно, что и стимулирует рост интереса к изготовлению предметов на заказ. Кроме того, отмечает он, в России недорогая рабочая сила. А заметная доля работы частных мастеров приходится на перетяжку мягкой мебели, что потребитель делает для экономии, добавляет господин Ванчугов. В то же время, продолжает он, говорить о сокращении ассортимента мебели нельзя и трафик в мебельных центрах также растет. Гендиректор мебельной компании Lazurit Денис Егоров говорит, что частные мастера больше конкурируют друг с другом, чем с крупными мебельными компаниями, а тренда на рост спроса на ремонт мебели в сегменте выше среднего в компании не наблюдают.

Анатолий Костырев, Алина Савицкая

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