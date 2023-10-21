Reuters: США разослали посольствам в 100 странах документ о влиянии РФ на выборы

Госдепартамент США отправил в свои посольства в 100 странах документ американской разведки о попытках России «подорвать общественное доверие» к избирательным процессам, сообщили источники Reuters. Утверждается, что Москва для этого используют «шпионов, соцсети и российские государственные СМИ».

Американская разведка в документе утверждает, что зафиксировала 11 случаев попыток России «подорвать общественное доверие» к выборам в девяти странах, включая США. Для этого использовались «открытые и секретные механизмы, в том числе сети влияния и доверенных лиц», предположительно связанных с российскими спецслужбами. Также разведка выявила 17 случаев «менее ярко выраженных» попыток РФ использовать соцсети для влияния на выборы, утверждается в документе. О каких случаях идет речь, не уточняется. Собеседник Reuters утверждает, что Россия активировала влияние на избирательные процессы после выборов в США в 2020 году и пандемии коронавируса.

Предполагается, что посольства передадут документ разведки местным властям. Им рекомендовано для борьбы с попытками повлиять на выборы «распространять сведения, основанные на фактах, вводить санкции в отношении лиц, вмешивающихся в выборы, и выдворять сотрудников разведки».

Спецпрокурор Роберт Мюллер в 2019 году обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Американские власти также обвиняли РФ и другие страны в попытках повлиять на выборы 2020 года. Москва неоднократно отрицала такие обвинения.

Леонид Уварчев