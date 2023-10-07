Военный конфликт Израиля и палестинского «Хамаса». Главное
Ночью военные и гражданские объекты Изралия были атакованы со стороны сектора Газа, оттуда были выпущены десятки ракет.
На еврейские территории проникли сотни боевиков. Они захватили в плен около 35 израильских военных и поселенцев.
Ответственность за обстрелы взяло на себя палестинское исламистское движение «Хамас», объявив о начале военной операции «Наводнение Аль-Акса» против Израиля. Они сообщили о выпущенных 5 тыс. ракет и снарядов по территории противника.
Армия Израиля в ответ начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа. Десятки израильских истребителей уже наносят удары по целям движения «Хамас».
Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о массовом призыве резервистов.
По меньшей мере пять человек погибли и более 100 получили ранения различной степени тяжести, сообщает газета The Times of Israel.
По данным телеканала «Аль-Джазира», израильская армия утратила контроль над КПП Эрез.
Сообщений о пострадавших россиянах после обстрелов Израиля пока нет, российские дипломаты следят за ситуацией, сообщило посольство РФ.