На юге и в центре Израиля закрыли аэропорты

Аэропорты Израиля в южном и центральном регионах страны закрыты для коммерческих и частных перевозок после обстрелов со стороны сектора Газа. Об этом сообщает издание Ynet.

Международный аэропорт Бен-Гурион рядом с Тель-Авивом продолжает работу. Его руководство сообщило, что авиагавань будет принимать и выпускать самолеты в соответствии с правилами безопасности.

На сайте аэропорта Бен-Гурион сообщается о задержке шести рейсов на прилет и одного — на вылет. Отставание от графика происходит у самолетов авиакомпаний Turkish Airlines, Flydubai и Emirates.

По предварительной информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Израиле сейчас находится около 100 организованных туристов-россиян. Пока у российского посольства нет информации о пострадавших гражданах РФ.

Утром палестинская исламистская группировка «Хамас» начала ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. Своей целью группировка называет создание палестинского государства.

В ответ на действия «Хамаса» Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа. Министр обороны страны Йоав Галант назвал происходящее войной и пообещал, что Израиль ее выиграет. На всей территории Израиля введено чрезвычайное положение.

Петр Бузлаев