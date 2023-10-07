Израиль обстрелян десятками ракет со стороны сектора Газа

Десятки ракет были выпущены по Израилю рано утром в субботу, 7 октября, со стороны сектора Газа. Под прицелом оказался юг и центр страны, включая Тель-Авив. Армия Израиля сообщила о проникновении в страну террористов.

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Обстрел начался неожиданно как для армии, так и для службы тыла. Как правило, в Израиле понимают, что ситуация напряженная и могут начаться обстрелы. Служба тыла в срочном порядке распорядилась открыть бомбоубежища на юге. Есть данные о двух пострадавших. Радиостанция сообщает об одной погибшей. Обстрелы продолжаются больше часа.

По данным армии обороны Израиля, несколько террористов проникли на территорию страны из сектора Газа. Жителей просят оставаться в своих домах. Премьер Биньямин Нетаньяху осведомлен о происходящем и в ближайшие часы проведет оперативное совещание с руководством системы безопасности, сообщили в его канцелярии

В субботу в Израиле отмечают по еврейскому календарю праздник Симхат-Тора, а накануне по европейскому календарю была 50-я годовщина Войны Судного дня (Октябрьской войны), когда Израиль также неожиданно подвергся атаке со стороны Египта и Сирии.

Марианна Беленькая