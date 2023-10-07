Al Mayadeen: «Хамас» взял в плен 35 израильских солдат

Ливанский телеканал Al Mayadeen подтвердил информацию о том, что палестинское исламистское движение «Хамас» взяло в плен 35 израильских солдат. В ходе столкновений также убит глава региона Шаар ха-Негев.

Ранее израильские СМИ писали, что «Хамас» заявил о захвате в заложники военных. Издание Ynet также цитировало слова палестинского журналиста, который зашел в поселение Нир Оз вместе боевиками, о «похищении и убийстве мирных жителей и солдат».

Издание Ynet добавляет, что как минимум в двух точках Израиля боевики удерживают заложников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и полиция, по данным издания, находятся вблизи захваченных боевиками зданий и блокируют улицы. Предположительно, есть погибшие.

В городе Сдерот боевики открыли огонь по прохожим, передает Al Jazeera. Местные СМИ также сообщают, что террористы поджигают дома в поселениях рядом с сектором Газа.

Полиция Израиля призвала граждан следовать ее указаниям. «Жители городов вблизи сектора Газа и населенных пунктов, определенных силами безопасности, должны оставаться в своих домах и запирать двери»,— сказали в правоохранительных органах (цитата по Ynet).

Ранее ЦАХАЛ объявила о начале контртеррористической операции «Железные мечи» в палестинском секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал происходящее войной и пообещал, что страна ее выиграет.

Утром движение «Хамас» начало ракетные обстрелы территории Израиля. Командующий военным крылом организации Мухаммед ад-Дейф объяснил начало боевых действий нападениями на мечеть Аль-Акса, а их целью назвал создание палестинского государства.

Петр Бузлаев