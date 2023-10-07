Израиль начал военную операцию в секторе Газа

Израильская армия начала военную операцию в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы своей территории. Перед этим армия объявила о состоянии боеготовности, но израильские СМИ называют произошедшее настоящей войной. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о массовом призыве резервистов.

Обстрелы Израиля из сектора Газа начались в районе 6:30 утра и не прекращаются до сих пор. Сигналы тревоги звучали в Тель-Авиве и Иерусалиме. Есть сообщения об одной погибших.

Сообщается также о проникновении палестинских террористов в израильские населенные пункты на юге страны в районе сектора Газа. В том числе речь идет о городе Сдерот — отряд террористов смог взять взять под контроль полицейский участок, сообщает Kan. Армия подтверждает информацию о проникновении.

Ответственность за начало операции против Израиля взял на себя «Хамас», который в течение последних пары лет воздерживался от того чтобы вступать в прямое противостояние с Израилем. Глава «Бригад Изз ад-Дин аль-Кассам» (военное крыло «Хамаса») Мухаммед ад-Дейф объявил о начале военной операции, целью которой заявлено создание палестинского государства. Также он заявил, что по Израилю было выпущено 5 тыс. ракет и снарядов.

Марианна Беленькая