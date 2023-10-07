8 октября пройдет заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Израиле

В Совете Безопасности ООН завтра, 8 октября, в 22:00 мск пройдет заседание, посвященное военному конфликту на территории Израиля и сектора Газа, сообщил в Telegram первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Сегодня утром, 7 октября, бойцы палестинского исламского движения «Хамас» начали ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. Своей целью группировка называет создание палестинского государства. Действия «Хамаса» поддержали Иран и Сирия. В ответ на атаку Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа.

По последним данным израильского Минздрава, в стране погибло более 100 израильтян, 900 получили ранения. В секторе Газа погибли 198 человек, пострадали — 1610, сообщает Министерство здравоохранения Палестины.

Эрдни Кагалтынов