Глава регионального совета Израиля убит в перестрелке с боевиками «Хамаса»

Глава регионального совета Шаар Ха-Негев Офир Либштейн погиб во время перестрелки с бойцами палестинской группировки «Хамас». По информации Times of Israel, жертвами военных действий в Израиле стали шесть человек. Более 100 человек ранены.

Больница Сорака в Беэр-Шеве сообщила, что приняла 80 пациентов, некоторые из них в очень тяжелом состоянии. В медицинский центр «Ассаф Харофе» недалеко от Тель-Авива поступили 17 пациентов. Двое из них в тяжелом состоянии и один в состоянии средней тяжести. В медцентре «Каплан» в Реховоте находится 21 пострадавший, двое поступили в тяжелом состоянии, их отправили на операцию. Times of Israel отмечает, что не все больницы предоставили информацию о пострадавших.

Сегодня утром группировка «Хамас» нанесла массированный ракетный удар по территории Израиля. Боевики группировки проникли в израильские населенные пункты и захватили заложников. В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции «Железные мечи» в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал происходящее войной и пообещал, что Израиль ее выиграет.

Милена Костерева