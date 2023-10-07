Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посольство России в Израиле не получало обращений от пострадавших россиян

В посольство России в Израиле не поступало обращений от россиян, которые могли пострадать в результате боевых действий в еврейском государстве. По последним данным, число погибших увеличилось до 6, ранены почти 300 человек.

Что происходит в Израиле. Главное

Читать далее

«По состоянию на 11:00 информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать, отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало. Консульский отдел Посольства России находится в контакте с компетентными израильскими службами»,— заявили в посольстве (цитата по «РИА Новости»). В посольстве также рекомендовали всем гражданам оставаться в безопасных местах и не покидать такие места до уведомления властей.

Утром 7 октября палестинское исламистское движение «Хамас» начало ракетные обстрелы территории Израиля. Боевики вошли в израильские населенные пункты и захватили заложников. Группировка заявила, что ставит своей целью создание палестинского государства.

В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции «Железные мечи» в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящие полноценной война и поручил провести широкую мобилизацию резервов.

Подробнее об обострении палестино-израильского конфликта — в материале «Ъ FM».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...