Посольство России в Израиле не получало обращений от пострадавших россиян

В посольство России в Израиле не поступало обращений от россиян, которые могли пострадать в результате боевых действий в еврейском государстве. По последним данным, число погибших увеличилось до 6, ранены почти 300 человек.

«По состоянию на 11:00 информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать, отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало. Консульский отдел Посольства России находится в контакте с компетентными израильскими службами»,— заявили в посольстве (цитата по «РИА Новости»). В посольстве также рекомендовали всем гражданам оставаться в безопасных местах и не покидать такие места до уведомления властей.

Утром 7 октября палестинское исламистское движение «Хамас» начало ракетные обстрелы территории Израиля. Боевики вошли в израильские населенные пункты и захватили заложников. Группировка заявила, что ставит своей целью создание палестинского государства.

В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции «Железные мечи» в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящие полноценной война и поручил провести широкую мобилизацию резервов.

Подробнее об обострении палестино-израильского конфликта — в материале «Ъ FM».

Милена Костерева