Министр обороны Израиля: «Хамас» начал войну против еврейского государства

Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции «Железные мечи» в палестинском секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал начало боевых действий с палестинской группировкой «Хамас» войной и пообещал, что Израиль ее выиграет. Сегодня утром она нанесла массированный ракетный удар по территории еврейского государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йоав Галант

Фото: Fabrizio Bensch, Reuters Йоав Галант

Фото: Fabrizio Bensch, Reuters

«Хамас сегодня утром совершил серьезную ошибку и начал войну против государства Израиль»,— заявил министр после окончания оперативного совещания в Минобороны страны. Он добавил, что солдаты армии обороны Израиля сражаются на всех точках проникновения врага. «Государство Израиль выиграет эту войну»,— сказал он.

Сегодня утром палестинской движение «Хамас» начало обстрелы территории Израиля. Глава военного крыла движения Мухаммед ад-Дейф объяснил начало боевых действий нападениями на мечеть Аль-Акса. Целью же операции против Израиля он назвал создание палестинского государства.

Боевики проникли в израильские населенные пункты. Сообщается о захватах заложников. В результате обстрела погибла одна женщина. Больницы сообщают по меньшей мере о 80 раненых. Есть погибшие и раненые среди израильских военных. По данным телеканала «Аль-Джазира», израильская армия утратила контроль над КПП Эрез.

Израильская армия в ответ объявила о состоянии боеготовности и начала операцию в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о массовом призыве резервистов.

Узкий кабинет министров Израиля, отвечающий за вопросы безопасности, соберется после часа дня.

Марианна Беленькая