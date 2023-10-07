Ракета попала в крупнейшую в Израиле электростанцию

Во время ракетного удара со стороны сектора Газа была повреждена вторая крупнейшая электростанция на средиземноморском побережье — «Рутенберг». Об этом сообщает израильское издание Haaretz. На электростанцию «Рутенберг» приходится около 20% установленной мощности страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ohad Zwigenberg / AP Фото: Ohad Zwigenberg / AP

На электростанции начался пожар. В местных СМИ распространяются кадры, на которых виден столб черного дыма со стороны «Рутенберга».

Электростанция находится рядом с границей сектора Газа. Издание сообщает, что Армия обороны Израиля пока не вернула полный контроль на приграничной территории.

Утром палестинская исламистская группировка «Хамас» начала ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. Своей целью группировка называет создание палестинского государства.

В ответ на действия «Хамаса» Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа. Министр обороны страны Йоав Галант назвал происходящее войной и пообещал, что Израиль ее выиграет. На всей территории страны введено чрезвычайное положение. На данный момент известно о более чем 20 погибших израильтянах и 30 палестинцах.

Петр Бузлаев