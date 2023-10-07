«Хамас» объявил о начале операции против Израиля

Глава военного крыла палестинского исламистского движения «Хамас» Мухаммед ад-Дейф объявил о начале военной операции против Израиля. Сегодня утром по Израилю были выпущены десятки ракет со стороны сектора Газа. Израильская армия начала военную операцию.

«Мы объявляем о начале операции "Наводнение Аль-Акса" и сообщаем, что первый удар по позициям и укреплениям противника превысил 5 тыс. ракет и снарядов. С сегодняшнего дня координация мер безопасности с оккупантами прекращается. Наш народ вновь обретает революцию и возвращается к проекту создания государства. Каждый, у кого есть винтовка, сегодня должен ее вынуть, ибо время пришло»,— говорится в сообщении на сайте военного крыла.

В ответ на ракетные обстрелы армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции в секторе Газа. Перед этим армия объявила о состоянии боеготовности. Израильские СМИ называют произошедшее «настоящей войной». Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о массовом призыве резервистов.

Палестинские группировки на Западном берегу, включая «Львиное логово» объявили также состояние общей боевой готовности. Они также призвали к немедленному нападению из всех точек «на оккупационные силы и их поселенцев».