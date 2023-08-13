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Коммерсантъ FM
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Главные новости за выходные 12–13 августа

В субботу в районе Керченского пролива силами ПВО были сбиты две ракеты ВСУ. По данным властей, Крымский мост не поврежден. Минобороны уточнило, что на подлете к Крымскому мосту были сбиты две управляемые зенитные ракеты С-200, переделанные ВСУ в ударный вариант.

В субботу истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области при выполнении учебно-тренировочного полета. Экипаж погиб.

Актрису Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище. Прощание проходило в Театре сатиры в Москве.

Фотогалерея

Прощание с Верой Васильевой

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Вера Васильева умерла 9 августа в возрасте 97 лет. Она работала в Театре сатиры с 1948 года и исполнила там более 60 ролей

Вера Васильева умерла 9 августа в возрасте 97 лет. Она работала в Театре сатиры с 1948 года и исполнила там более 60 ролей

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (слева) на церемонии

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (слева) на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Юрий Васильев

Актер Юрий Васильев

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский

Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Член комиссии общественной палаты России по развитию благотворительности и волонтерства, крестница Веры Васильевой Дарья Милославская (слева)

Член комиссии общественной палаты России по развитию благотворительности и волонтерства, крестница Веры Васильевой Дарья Милославская (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Церемония прощания с Верой Васильевой

Церемония прощания с Верой Васильевой

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой

Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент Театра сатиры Александр Ширвиндт

Президент Театра сатиры Александр Ширвиндт

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Веру Васильеву отпевали в храме Христа Спасителя, после чего похоронили на Новодевичьем кладбище

Веру Васильеву отпевали в храме Христа Спасителя, после чего похоронили на Новодевичьем кладбище

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Церемония прощания с Верой Васильевой

Церемония прощания с Верой Васильевой

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Член комиссии Общественной палаты России по развитию благотворительности и волонтерства Дарья Милославская и актер Александр Олешко

Член комиссии Общественной палаты России по развитию благотворительности и волонтерства Дарья Милославская и актер Александр Олешко

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Прощание с Верой Васильевой

Прощание с Верой Васильевой

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Церемония прощания с Верой Васильевой в Театре сатиры

Церемония прощания с Верой Васильевой в Театре сатиры

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой

Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Следующая фотография
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Вера Васильева умерла 9 августа в возрасте 97 лет. Она работала в Театре сатиры с 1948 года и исполнила там более 60 ролей

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (слева) на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Юрий Васильев

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Член комиссии общественной палаты России по развитию благотворительности и волонтерства, крестница Веры Васильевой Дарья Милославская (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Церемония прощания с Верой Васильевой

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент Театра сатиры Александр Ширвиндт

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Веру Васильеву отпевали в храме Христа Спасителя, после чего похоронили на Новодевичьем кладбище

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Церемония прощания с Верой Васильевой

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Член комиссии Общественной палаты России по развитию благотворительности и волонтерства Дарья Милославская и актер Александр Олешко

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Прощание с Верой Васильевой

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Церемония прощания с Верой Васильевой в Театре сатиры

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Власти назвали наводнение в Уссурийске, втором по величине городе Приморья, самым разрушительным за последние десять лет. В 16 муниципалитетах Приморья подтоплено семь многоквартирных домов, около 4,4 тыс. частных домов и около 5,7 тыс. придомовых участков. Эвакуированы больше 2 тыс. человек.

Фотогалерея

Власти назвали наводнение в Уссурийске самым разрушительным за последние 10 лет

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Последствия наводнения в Уссурийске

Последствия наводнения в Уссурийске

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

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Последствия наводнения в Уссурийске

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

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Туркменистан выразил обеспокоенность заявлением директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского, который допустил расширение «тройственного газового союза» РФ с Казахстаном и Узбекистаном.

Третий обвиняемый в избиении участника СВО в Забайкалье сдался полиции. Всего по делу проходили три человека, двое из них были взяты под стражу ранее. Третий — 43-летний Иван Зырянов — был арестован заочно.

Саудовская Аравия впервые назначила посла в Палестине. Послом королевства в Государстве Палестина назначен глава дипмиссии в Иордании Наиф ас-Судейри.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) перевела энергоблок №6 в режим «горячего останова», реакторная установка энергоблока №4 находится в состоянии «холодного останова».

Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в воскресенье, что вооруженные силы Украины (ВСУ) закрепились в северной части поселка Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР). Саму ситуацию на этом участке фронта он охарактеризовал как «тяжелую и тревожную».

Минобороны сообщило о сбитых над Белгородской и Курской областями беспилотниках. Всего над Белгородской областью в воскресенье было сбито три БПЛА.

Появились первые данные измерений полета летящей к Луне российской станции «Луна-25». Станция работает в штатном режиме.

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