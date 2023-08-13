Главные новости за выходные 12–13 августа

В субботу в районе Керченского пролива силами ПВО были сбиты две ракеты ВСУ. По данным властей, Крымский мост не поврежден. Минобороны уточнило, что на подлете к Крымскому мосту были сбиты две управляемые зенитные ракеты С-200, переделанные ВСУ в ударный вариант.

В субботу истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области при выполнении учебно-тренировочного полета. Экипаж погиб.

Актрису Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище. Прощание проходило в Театре сатиры в Москве.

Власти назвали наводнение в Уссурийске, втором по величине городе Приморья, самым разрушительным за последние десять лет. В 16 муниципалитетах Приморья подтоплено семь многоквартирных домов, около 4,4 тыс. частных домов и около 5,7 тыс. придомовых участков. Эвакуированы больше 2 тыс. человек.

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Туркменистан выразил обеспокоенность заявлением директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского, который допустил расширение «тройственного газового союза» РФ с Казахстаном и Узбекистаном.

Третий обвиняемый в избиении участника СВО в Забайкалье сдался полиции. Всего по делу проходили три человека, двое из них были взяты под стражу ранее. Третий — 43-летний Иван Зырянов — был арестован заочно.

Саудовская Аравия впервые назначила посла в Палестине. Послом королевства в Государстве Палестина назначен глава дипмиссии в Иордании Наиф ас-Судейри.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) перевела энергоблок №6 в режим «горячего останова», реакторная установка энергоблока №4 находится в состоянии «холодного останова».

Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в воскресенье, что вооруженные силы Украины (ВСУ) закрепились в северной части поселка Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР). Саму ситуацию на этом участке фронта он охарактеризовал как «тяжелую и тревожную».

Минобороны сообщило о сбитых над Белгородской и Курской областями беспилотниках. Всего над Белгородской областью в воскресенье было сбито три БПЛА.

Появились первые данные измерений полета летящей к Луне российской станции «Луна-25». Станция работает в штатном режиме.