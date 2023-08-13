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Коммерсантъ FM
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Саудовская Аравия впервые назначила посла в Палестине

Послом Саудовской Аравии в Палестине назначен глава дипмиссии в Иордании Наиф ас-Судейри. Об этом сообщил МИД Саудовской Аравии. Господин ас-Судейри стал первым саудовским послом в Палестине.

«Посол хранителя двух святынь (титул короля Саудовской Аравии — "Ъ") в Иордании Наиф ас-Судейри вручил советнику президента Палестины по дипломатическим вопросам Маджди аль-Халиди верительные грамоты в качестве посла по совместительству в Государстве Палестина и генерального консула в городе Иерусалиме»,— сказано в заявлении МИДа, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter).

На этой неделе американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Саудовская Аравия в общих чертах согласовали сделку о признании Саудовской Аравией Израиля. По соглашению, США в свою очередь должны дать гарантии безопасности и оказать помощь в атомной сфере.

О ситуации в Палестине — в материале «Ъ» «Турецкое миротворчество добралось до палестинцев».

Олеся Павленко

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