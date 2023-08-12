Туркменистан обеспокоен заявлением МИД РФ о возможном расширении газового союза

Заместитель председателя государственного концерна «Туркменгаз» Мырад Арчаев заявил, что Туркменистан серьезно обеспокоен заявлением директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского, который допустил расширение «тройственного газового союза» РФ с Казахстаном и Узбекистаном.

«В Туркменистане вызывают серьезную обеспокоенность заявления официальных представителей, так или иначе затрагивающие международные обязательства нашей страны и могущие посеять неясность и спекуляции относительно их выполнения другими участниками»,— сказал господин Араев. Его комментарий опубликован на сайте МИД Туркменистана.

11 августа господин Биричевский сказал, что «другие государства» заинтересованы в присоединении к газовому союзу и что участники объединения открыты к взаимовыгодному сотрудничеству.

Зампред «Туркменгаза», комментируя заявление представителя российского МИДа, задается вопросами, о каких возможностях расширения идет речь, какие государства проявляют к союзу интерес и что стоит за трехсторонним взаимодействием Казахстана, РФ и Узбекистана.

«Обтекаемость формулировок, использованных российским дипломатом, не дает на них ответы. А ясность здесь требуется полная, поскольку затрагиваются интересы других государств, в том числе Туркменистана»,— подчеркнул господин Араев.

Заместитель председателя напомнил, что Туркменистан, Казахстан, Узбекистан и Россия давно взаимодействуют по транспортировке газа из Центральной Азии в Китай. Он уточнил, что сейчас функционируют три ветки газопровода из Туркменистана в КНР. Крупнейшим поставщиком по этим трубопроводам является Туркменистан (40 млрд кубометров), еще 15 млрд кубометров поставляются Узбекистаном и Казахстаном.

Господин Араев подчеркнул, что поставки газа из других стран по этому трубопроводу не предусмотрены и планов расширения состава участников проекта у Туркменистана нет. Он заявил, что любые изменения объемов поставок газа по газопроводам Туркменистан—Китай требуют предварительного согласования.

В ноябре 2022 года Россия говорила о планах по созданию «тройственного газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном. В январе 2023-го власти Казахстана сказали, что не получали предложений о газовом союзе, но ведут с РФ переговоры о сотрудничестве в сфере газа. Казахстан ведет переговоры о транзите газа из России в Узбекистан.

Эрдни Кагалтынов