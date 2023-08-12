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Минобороны: на подлете к Крымскому мосту сбита вторая ракета С-200

Пресс-служба Минобороны России сообщила, что около 15:00 мск на подлете к Крымскому мосту была сбита вторая украинская ракета С-200, переделанная в ударный вариант.

Первая ракета С-200, по данным ведомства, была уничтожена около 13:00. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о трех сбитых в районе Керченского пролива ракетах.

По заявлению российского военного ведомства, силы ПВО сбили украинскую ракету в воздухе, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Движение по Крымскому мосту, судя по Telegram-каналу его пресс-службы, пока не возобновлялось. Оно было перекрыто после 14:00.

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