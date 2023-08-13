Минобороны сообщило о сбитых над Белгородской и Курской областями беспилотниках

Минобороны сообщило, что около 11:00 мск была пресечена попытка Украины атаковать беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) объекты на территории России. Силами ПВО беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет. Еще один БПЛА, уже в 11:30, был сбит над Курской областью.

Над Белгородской областью был сбит уже второй за сутки БПЛА. Прошлая атака была совершена около 4:00. Тогда, как сообщало Минобороны, беспилотник также был сбит без жертв и разрушений.

Белгородская область регулярно подвергается атакам на фоне военной операции РФ. Так, накануне, 12 августа, губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что на подлете к Шебекино был сбит беспилотник.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».