В Калининградской области разбился Су-30, экипаж погиб

Истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области при выполнении учебно-тренировочного полета. Экипаж погиб, сообщили в Западном военном округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Уточняется, что самолет разбился в безлюдной местности, полет выполнялся без боекомплекта.

23 октября 2022 года истребитель Су-30 упал на частный деревянный дом в Иркутске. Оба пилота погибли. СКР возбудил дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Также за последний год произошло несколько крушений Су-30 в других странах. В январе 2023-го истребитель Су-30 разбился в Индии, пилоты получили легкие травмы. В июле Cу-30 Венесуэлы разбился во время тренировочного полета, один из двух летчиков погиб.

Лаура Кеффер