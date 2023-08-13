В Приморье подтоплено 4,4 тыс. домов, вода в реках продолжает подниматься

В 16 муниципалитетах Приморья подтоплено 7 многоквартирных домов, около 4,4 тыс. частных домов и около 5,7 тыс. придомовых участков. Гидрометцентр ожидает, что вода в реках продолжит подниматься до опасных значений до 17 августа.

О последствиях тайфуна «Ханун» пресс-служба министерства по делам ГО и ЧС региона сообщила ТАСС. Больше всего подтопленных домов в Спасском и Уссурийском городских округах, Октябрьском муниципальном округе.

Зафиксировано 43 перелива воды через дороги. От автомобильного сообщения отрезаны 28 населенных пунктов. Режим чрезвычайной ситуации введен в 21 муниципалитете. Это необходимо для восстановления поврежденных коммуникаций и дорог.

В Уссурийске подтоплены 49 трансформаторных подстанций. Без света остаются больше 1 тыс. домов, говорится в сообщении местных властей в Telegram-канале. Специалисты будут восстанавливать работоспособность подстанций по мере спада уровня воды.

В Уссурийском городском округе эвакуировали детский лагерь «Астероид», сообщила пресс-служба округа ТАСС. В лагере не было воды. В нем находились 150 детей. В Кировском районе эвакуирован лагерь «Мечта», в котором находились больше 200 человек (172 ребенка и 30 взрослых), говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В Спасске-Дальнем уровень воды достиг 2 м — это в четыре раза выше зафиксированного исторического максимума в 50 см, говорится в сообщении пресс-службы правительства края по итогам посещения муниципалитета губернатором Олегом Кожемяко. Местные жители рассказали, что улицы затапливало «буквально на глазах». В городе эвакуированы около 500 жителей, около 150 размещены в двух пунктах временного размещения

Приморский Гидрометцентр ожидает, что вода в реках на западе края продолжит подниматься до уровней опасного явления до 17 августа, говорится в сообщении на сайте. 13 августа опасные явления ожидаются на реке Крыловка у одноименного села в Кировском районе, 13–14 августа — на реке Большая Уссурка у сел Рощино, Малиновка и Ракитное в Красноармейском и Дальнереченском районах, 15–17 августа — на реке Большая Уссурка в Дальнереченском районе и Дальнереченске.

В Приморье 9–11 августа шли сильные дожди. Выпало до 188 мм осадков. Это привело к подъему уровня воды в реках и подтоплениям. В регион направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС РФ во главе с директором департамента оперативного управления Анатолием Елизаровым.

Леонид Уварчев