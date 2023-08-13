Третий обвиняемый в избиении участника военной операции в Забайкалье сдался полиции

43-летний житель Забайкалья сдался полиции по делу об избиении участника военной операции. Он был задержан.

Региональное управление МВД не приводит имя задержанного. Всего по делу проходили три человека, двое из них были взяты под стражу ранее. Третий — 43-летний Иван Зырянов — был арестован заочно.

Полиция сообщила, что при поиске третьего обвиняемого «прочесывались лесные массивы, проверялись дома и строения в близлежащих селах», сотрудники проводили работу с местными жителями и родственниками. Обвиняемый сам пришел в полицию утром 13 августа. «Сейчас с ним работают полицейские. В ближайшее время мужчина будет передан следственным органам»,— говорится в сообщении ГУ МВД по Забайкальскому краю.

Нападение на военного произошло ночью 5 августа. В кафе в селе Нерчинск с ними вступила в конфликт компания местных жителей. По версии следствия, обвиняемые спровоцировали конфликт с двумя участниками военной операции с инвалидностью. Все трое, которые, по версии следствия, спровоцировали конфликт, обвиняются в дискредитации российской армии с причинением вреда здоровью и имуществу граждан (ч. 2 ст. 280.3 УК РФ), в умышленном причинении легкого вреда здоровью по мотивам ненависти в отношении социальной группы (п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ) и умышленном уничтожении или повреждении имущества общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Подробнее — в материале «Ъ» «Участников нападения зовут на передовую».

Леонид Уварчев