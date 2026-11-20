ООН приступила к расследованию происходящего, но с точки зрения международного права возникал вопрос: через какую инстанцию рассматривать это дело? В Международный уголовный суд, в чьей компетенции находятся иски о преступлениях против человечности и геноциде, никто обращаться не стал, поскольку Мьянма не является участницей МУС. И тогда в 2019 году Гамбия подала иск в Международный суд ООН с требованием признать, что Мьянма нарушила Конвенцию о геноциде, в исполнении которой должны быть заинтересованы все подписанты (среди них и Гамбия). Эта инстанция, как правило, не рассматривает подобные дела, но в этом случае ООН сделала исключение.