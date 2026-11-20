Мьянме вынесли вердикт
Международный суд ООН впервые обвинил отдельную страну в геноциде
Международный суд ООН впервые признал отдельную страну — Мьянму — виновной в геноциде. Речь идет о преступлениях против мусульманского меньшинства рохинджа в штате Ракхайн, совершенных центральными властями в 2017 году. Вердикт вынесен в тот момент, когда организатор военного переворота в Мьянме Мин Аун Хлаин, ставший с недавних пор гражданским президентом, всеми силами стремится выйти из международной изоляции.
Рассмотрением дела о том, как можно квалифицировать действия властей Мьянмы в 2017 году в отношении мусульман народности рохинджа, проживающих в штате Ракхайн, Международный суд ООН, главный судебный орган организации, занялся семь лет назад. И вот 19 ноября суд наконец вынес беспрецедентный за всю 80-летнюю историю своего существования вердикт: на основании всех доказательств единственным разумным выводом, объясняющим действия Мьянмы тогда, «является стремление уничтожить значительную часть народа рохинджа». Прежде виновными в геноциде признавались отдельные лица, но не целое государство.
Председатель суда Юдзи Ивасава, оглашая решение в Гааге, пояснил: речь идет об убийстве тысяч мирных жителей рохинджа, включая «казни детей» «с особой жестокостью», «групповые изнасилования», «систематическое уничтожение» целых деревень, где проживало мусульманское меньшинство.
Мусульмане народности рохинджа традиционно считались властями Мьянмы (где большинство населения — буддисты) нелегальными мигрантами из Бангладеш, из-за чего им отказывали в предоставлении гражданства. Бесправное положение этой категории населения усугублялось нередкими этническими и религиозными конфликтами.
В 2017 году ситуация приняла критический оборот: боевики из «Армии спасения рохинджа Аракана» — организации, ставящей целью защиту представителей своего народа от давления и репрессий центральных властей, напали на полицейские посты и базу армии Мьянмы. Погибли 12 сотрудников сил безопасности. В ответ на это армия Мьянмы начала масштабную военную операцию в Ракхайне, пояснив, что речь идет об уничтожении боевиков, совершающих террористические операции. Однако вскоре после начала «зачистки» ООН, опираясь на заявления беженцев, указала на случаи крайней жестокости, несоразмерной реальной угрозе безопасности.
По оценкам ООН, в результате операций армии Мьянмы в 2017 году погибли 10 тыс. человек, около 700–750 тыс. были вынуждены бежать в Бангладеш. До описываемых событий в Мьянме проживало от 1 млн до 1,4 млн человек народности рохинджа.
ООН приступила к расследованию происходящего, но с точки зрения международного права возникал вопрос: через какую инстанцию рассматривать это дело? В Международный уголовный суд, в чьей компетенции находятся иски о преступлениях против человечности и геноциде, никто обращаться не стал, поскольку Мьянма не является участницей МУС. И тогда в 2019 году Гамбия подала иск в Международный суд ООН с требованием признать, что Мьянма нарушила Конвенцию о геноциде, в исполнении которой должны быть заинтересованы все подписанты (среди них и Гамбия). Эта инстанция, как правило, не рассматривает подобные дела, но в этом случае ООН сделала исключение.
Первое время показания давала возглавлявшая правительство Мьянмы Аун Сан Су Чжи, лауреат Нобелевской премии мира. Она называла обвинения в геноциде голословными и заверяла, что отдельные случаи применения чрезмерной силы военными расследуются. За подобную позицию и игнорирование происходящего ее жестко критиковали. Впрочем, существенным фактором было и то, что возможности повлиять на военных, в руках которых находилась реальная власть, у нее не было.
Тогда армию Мьянмы и собственно операцию в Ракхайне возглавлял Мин Аун Хлаин, который, согласно конституции Мьянмы, мог как главнокомандующий действовать автономно, не подчиняясь гражданским властям. А в 2021 году он вместе с другими военными устроил переворот, отстранив гражданское правительство. После этого он несколько лет оставался главой военной хунты в стране, где продолжалась гражданская война. Международное сообщество отказывалось признавать его лидером страны, пытаясь всячески изолировать: США, Евросоюз, Великобритания, Канада ввели в отношении Мин Аун Хлаина санкции, партнеры по АСЕАН фактически отстранили лидера страны от работы организации, а Международный уголовный суд объявил его в розыск за преступления против человечности.
В апреле этого года благодаря получению контроля над парламентом Мин Аун Хлаин добился своего назначения президентом Мьянмы. Стремясь легализовать свою власть, он начал активные попытки восстанавливать отношения с бывшими партнерами (в первую очередь — с соседними странами, включая Таиланд). Нынешний вердикт грозит заметно осложнить этот процесс.
Сейчас Мьянму обязали выплатить пострадавшим компенсации за ущерб, который невозможно устранить при помощи возврата их имущества, дома или любым другим способом. К тому же суд постановил, что властям необходимо расследовать обстоятельства событий 2017 года и выявить причастных к совершению геноцида.
При всей значимости нынешнего прецедента для международного права решение суда ООН вряд ли окажет реальное влияние на Мьянму и ее власти.
Тем более что каяться в Нейпьидо не стали, подчеркнув, что с обвинением в геноциде согласились девять судей, а вот шесть выступили против. «Так что это не было единогласным решением. Я бы сказала, что это несправедливо»,— заявила пресс-секретарь президента Мьянмы Кхайн Кхайн Со.
Принудить же страну исполнить его решение, в том числе по части выплаты репараций, суд не может. Механизмы воздействия существуют по линии Совета Безопасности ООН, заседание которого уже потребовала созвать Великобритания. Однако в силу позиций России и Китая, которые в прошлом уже блокировали предложения о санкциях в отношении Мьянмы, вероятнее всего, договориться сторонам не удастся.