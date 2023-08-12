Актрису Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище

В Москве завершилась церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой. Ушедшую 9 августа из жизни в возрасте 97 лет актрису похоронили на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС.

Прощание с госпожой Васильевой прошло в Театре Сатиры, где служила артистка. Отпевание состоялось в храме Христа Спасителя.

Актриса служила в Театре сатиры с 1948 года, сыграв более 60 ролей. Фильмография Веры Васильевой насчитывает более 40 картин.

О творческом пути артистки читайте в публикации «Ъ» «Уход старейшин».

Мария Федотова