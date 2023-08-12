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Коммерсантъ FM
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Актрису Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище

В Москве завершилась церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой. Ушедшую 9 августа из жизни в возрасте 97 лет актрису похоронили на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС.

Фотогалерея

Прощание с Верой Васильевой

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Вера Васильева умерла 9 августа в возрасте 97 лет. Она работала в Театре сатиры с 1948 года и исполнила там более 60 ролей

Вера Васильева умерла 9 августа в возрасте 97 лет. Она работала в Театре сатиры с 1948 года и исполнила там более 60 ролей

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (слева) на церемонии

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (слева) на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Юрий Васильев

Актер Юрий Васильев

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский

Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Член комиссии общественной палаты России по развитию благотворительности и волонтерства, крестница Веры Васильевой Дарья Милославская (слева)

Член комиссии общественной палаты России по развитию благотворительности и волонтерства, крестница Веры Васильевой Дарья Милославская (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Церемония прощания с Верой Васильевой

Церемония прощания с Верой Васильевой

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой

Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент Театра сатиры Александр Ширвиндт

Президент Театра сатиры Александр Ширвиндт

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Веру Васильеву отпевали в храме Христа Спасителя, после чего похоронили на Новодевичьем кладбище

Веру Васильеву отпевали в храме Христа Спасителя, после чего похоронили на Новодевичьем кладбище

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Церемония прощания с Верой Васильевой

Церемония прощания с Верой Васильевой

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Член комиссии Общественной палаты России по развитию благотворительности и волонтерства Дарья Милославская и актер Александр Олешко

Член комиссии Общественной палаты России по развитию благотворительности и волонтерства Дарья Милославская и актер Александр Олешко

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Прощание с Верой Васильевой

Прощание с Верой Васильевой

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Церемония прощания с Верой Васильевой в Театре сатиры

Церемония прощания с Верой Васильевой в Театре сатиры

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой

Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Вера Васильева умерла 9 августа в возрасте 97 лет. Она работала в Театре сатиры с 1948 года и исполнила там более 60 ролей

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (слева) на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Юрий Васильев

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Член комиссии общественной палаты России по развитию благотворительности и волонтерства, крестница Веры Васильевой Дарья Милославская (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Церемония прощания с Верой Васильевой

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент Театра сатиры Александр Ширвиндт

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Веру Васильеву отпевали в храме Христа Спасителя, после чего похоронили на Новодевичьем кладбище

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Церемония прощания с Верой Васильевой

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Член комиссии Общественной палаты России по развитию благотворительности и волонтерства Дарья Милославская и актер Александр Олешко

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Прощание с Верой Васильевой

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Церемония прощания с Верой Васильевой в Театре сатиры

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Смотреть

Прощание с госпожой Васильевой прошло в Театре Сатиры, где служила артистка. Отпевание состоялось в храме Христа Спасителя.

Актриса служила в Театре сатиры с 1948 года, сыграв более 60 ролей. Фильмография Веры Васильевой насчитывает более 40 картин.

О творческом пути артистки читайте в публикации «Ъ» «Уход старейшин».

Мария Федотова

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