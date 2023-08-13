Минобороны сообщило о перехвате третьего беспилотника над Белгородской областью

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью, заявили в Минобороны России. БПЛА был запущен с территории Украины, утверждает ведомство.

«13 августа около 13.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации»,— сказано в сообщении Минобороны.

Позже глава Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что БПЛА был сбит в районе села Соломино. По его словам, беспилотник был самолетного типа.

Ранее сегодня, 13 августа, Минобороны сообщало об обнаружении украинского БПЛА над территорией Белгородской области. Беспилотник уничтожили. Еще один БПЛА сбили над Курской областью.

Что происходит на 535-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».