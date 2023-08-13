Шестой энергоблок Запорожской АЭС переведен в режим «горячего останова»

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) перевела энергоблок №6 в режим «горячего останова», реакторная установка энергоблока №4 находится в состоянии «холодного останова», сообщил Telegram-канал АЭС.

«Холодный останов» — безопасное состояние ядерного реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. «Горячий останов» — режим, при котором вода нагревается от неработающего реактора.

«Сегодня в 01:14 блок № 6 Запорожской АЭС разогрет до номинальных параметров, реакторная установка находится в состоянии ''горячий останов''. Реакторная установка блока № 4, как сообщалось ранее, находится в состоянии ''холодный останов''»,— говорится в заявлении.

Ранее украинская госкомпания «Энергоатом» сообщала, что Запорожская АЭС в ночь на 10 августа потеряла питание с основной высоковольтной линии электропередачи 750 кВ и была переведена на резервную линию 330 кВ. «Росэнергоатом» подтвердил эту информацию.

ЗАЭС в начале июля, спустя четыре месяца, была вновь подключена к одной из шести запасных линий электропередачи 330 кВ. Планировалось ее использование в качестве запасной. Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа объяснял, что ранее единственным источником электроснабжения станции оставалась линия 750 кВ, и это «создавало серьезные риски», потому что при отключении от нее, «а это происходило время от времени», специалистам приходилось переходить на дизельные генераторы, которые «можно рассматривать только как резервный источник электроснабжения кратковременного использования».

В конце июля МАГАТЭ сообщило, что ЗАЭС завершила плановый перевод энергоблока №5 на «холодный останов», а энергоблока №4 — на «горячий». Позднее четвертый энергоблок был переведен в режим «холодного останова».

О ситуации на станции — в материале «Ъ» «МАГАТЭ предоставили крышу».

Эрдни Кагалтынов