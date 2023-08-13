Рогов: ВСУ закрепились в Урожайном после двух недель боев

Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) закрепились в северной части поселка Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР). Саму ситуацию на этом участке фронта он охарактеризовал как «тяжелую и тревожную».

«Спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за этот населенный пункт противнику удалось зайти и закрепиться в северной части Урожайного»,— написал господин Рогов в Telegram.

По его словам, российские военные удерживают позиции в южной части Урожайного. В поселке продолжаются «тяжелые бои сверхвысокой интенсивности». «Урожайное повторяет судьбу Пятихаток и Старомайорского, практически стертых с лица земли в результате продолжительных боев и активного использования обеими сторонами тяжелых видов вооружения»,— написал господин Рогов.

Урожайное — поселок в Волновахском районе ДНР. Вчера, 12 августа, российские военкорры писали в Telegram, что ВСУ получили контроль над поселком. В тот же день Владимир Рогов писал, что российские военные в результате контратаки вернули контроль над Урожайным.

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