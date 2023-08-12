Власти назвали наводнение в Уссурийске самым разрушительным за последние 10 лет

Наводнение в Уссурийске, втором по величине городе Приморья, стало самым разрушительным за последние десять лет, сообщили в администрации города. Из-за обильных осадков в городе сильно разлилась река, прорвало дамбу. Проводится эвакуация населения.

«За последние 10 лет это однозначно самое сильное (наводнение), самое разрушительное, и по объемам: сколько районов захватило, и деревни в нашем округе, и город, микрорайоны разные. Где-то процентов 40, может, 35 пострадало»,— сообщили ТАСС в администрации.

10 августа Приморье накрыл циклон. Наибольший объем осадков выпал в Уссурийске. Из-за обильных дождей уровень в реке Раздольная, которая течет через город, поднялся на рекордные 10 метров. Под напором воды не выдержала дамба, построенная для защиты города от паводка.

В администрации города сообщили РИА «Новости», что пока оценить масштаб повреждения дамбы нельзя, поскольку «там стоит вода». Собеседник агентства пояснил, что дамба находилась на реконструкции, которая уже подходила к завершению, но из-за осадков работы пришлось замедлить.

В 05:00 12 августа, сообщает издание vl.ru, жителей района города «Семь ветров» разбудил вой пожарных машин из-за прорыва дамбы. Издание так описывает ситуацию в городе: «сносит частные дома», «в части города отсутствует электричество, мобильный интернет работает с перебоями», «в районе железнодорожного вокзала утонул частный сектор», «машины стоят в (воде) по крышу».

В городском округе за ночь 12 августа было эвакуировано 200 человек, из них 61 — из села Пуциловка. Более 100 человек находятся в пунктах временного размещения. Всего из подтопленных районов Приморья было эвакуировано более 600 человек — это данные правительства региона на середину дня 12 августа. В пунктах временного размещения по всему краю находятся 612 человек. Режим ЧС действует в девяти муниципалитетах. 11 августа погибли дети 10 и 12 лет, их затянуло потоком воды в водосточную трубу.

Анастасия Ларина