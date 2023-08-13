«Роскосмос» получил первые данные от лунной миссии «Луна-25»

Появились первые данные измерений полета летящей к Луне российской станции «Луна-25». Станция работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Сегодня были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук, в условиях космического полета»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Научная команда приступила к обработке первых полученных от миссии данных, добавили в «Роскосмосе».

11 августа была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с первой почти за 50 лет российской лунной станцией «Луна-25». Местом приземления станции выбран район в южной полярной области Луны. Посадка запланирована на 21 августа. Срок работы «Луны-25» — год.

Это первая экспедиция на лунный полюс. Предыдущую миссию — «Луна-24» отправили в 1976 году, она доставила на землю 170 г лунного грунта. «Роскосмос» планирует запустить «Луну-26» в 2027 году, а «Луну-27» — в 2028-м.

Олеся Павленко