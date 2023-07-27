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Коммерсантъ FM
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Все для фронта и кое-что для победы

Чем занимались депутаты в весеннюю сессию

В среду Госдума провела последнее пленарное заседание весенней сессии, которая стала самой интенсивной и продолжительной в истории нижней палаты. Как и две предыдущие, эта сессия прошла под знаком законодательной поддержки специальной военной операции (СВО) на Украине. Депутаты решали вопросы помощи фронту и тылу, боролись с внешними и внутренними врагами, но при этом успели рассмотреть и несколько резонансных «мирных» инициатив.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

За время весенней сессии Дума приняла 500 законов, 136 из которых (27%) были социально ориентированы, сообщил на заседании 26 июля председатель палаты Вячеслав Володин. Приоритетными направлениями работы, по его словам, стали поддержка участников СВО и членов их семей, а также вопросы формирования единого правового поля в новых субъектах и противодействие антироссийским санкциям. Заодно спикер отметил идейное единение, установившееся в нижней палате на фоне внешнеполитической нестабильности. «Государственная дума в этой непростой ситуации делает все для того, чтобы находить консенсус не только в этом зале, но и за его пределами»,— подчеркнул господин Володин, добавив, что при принятии «крайне важных» законов депутаты были единодушны.

Именем спецоперации

Приводить правовую систему новых территорий в соответствие с российскими стандартами Дума начала еще прошлой осенью, сразу после их принятия в состав РФ. В весеннюю сессию было принято больше 50 таких законов, касающихся, в частности, налогообложения, пенсионного обеспечения и судебной системы. Кроме того, депутаты одобрили поправки к избирательному законодательству, снимающие запрет на проведение выборов в условиях военного положения и регулирующие особенности их организации в новых субъектах РФ.

Параллельно Дума продолжила работу над поддержкой участников СВО и членов их семей. Например, были одобрены поправки, упрощающие признание бойцов безвестно отсутствующими, объявление их умершими и установление факта смерти: в их отношении не будет действовать правило, согласно которому человек, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим лишь через два года после их окончания. Также депутаты приняли пакет новых льгот для семей участников СВО — в частности, их детям будет гарантирован первоочередной прием в школы и детские сады.

Кроме того, Дума одобрила поправки об административном и уголовном наказании за дискредитацию участвующих в СВО добровольцев. Эти изменения были внесены группой депутатов-единороссов во главе с Вячеславом Володиным в ответ на просьбу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Другой закон позволил участникам СВО, совершившим нетяжкие преступления, избежать уголовной ответственности, а уже находящимся в местах лишения свободы — заключать контракты для участия в СВО. Их полное «прощение» последует только после увольнения со службы или в случае получения государственной награды. Эту инициативу эксперты тоже связывали с опытом работы ЧВК «Вагнер».

Несколько новаций касались призыва на срочную военную службу. В частности, Дума приняла поправки об электронных повестках и введении ограничений для уклонистов (включая запрет на выезд из России), а также повысила штрафы за неявку в военкомат и непредоставление требуемых для воинского учета сведений. А под занавес сессии был принят закон о повышении призывного возраста. Одобренный в первом чтении проект предполагал повышение как верхней (с 27 до 30 лет), так и нижней (с 18 до 21 года) планки, но от второй нормы профильный комитет по обороне решил отказаться: в итоге призывать на срочную службу граждан в возрасте до 30 лет начнут с 1 января 2024 года.

Тема СВО то и дело «прорывалась» даже в сугубо мирных инициативах. К примеру, при обсуждении нашумевшего запрета на смену пола (он не касается случаев, связанных с лечением врожденных физических аномалий) депутаты вспоминали об известных им фактах получения мужчинами женских документов с целью уклонения от призыва и мобилизации. А в ходе рассмотрения внесенной президентом новой редакции закона о гражданстве (к его обсуждению Дума вернулась спустя год после принятия в первом чтении) было решено значительно расширить перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства, включив в него, например, дезертирство, дискредитацию Вооруженных сил РФ и вооруженный мятеж.

Враг не дремлет

Немало усилий депутаты по традиции приложили для борьбы с внешними и внутренними угрозами. Так, в рамках противостояния давлению «коллективного Запада» Дума прекратила действие в отношении РФ сразу двух десятков договоров Совета Европы, приостановила участие Москвы в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США и денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Кроме того, в качестве ответа на решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой был принят закон об уголовном наказании за содействие исполнению подобных «антироссийских» резолюций. Также в весеннюю сессию Дума завершила первое и запустила второе парламентское расследование в отношении Украины. Вслед за изучением деятельности американских биолабораторий на Украине депутаты решили расследовать и «преступления киевского режима» против несовершеннолетних.

Борьбу с внутренними врагами парламентарии продолжили посредством ужесточения соответствующих статей Уголовного кодекса: например, максимальный срок наказания за теракт увеличился с 15 до 20 лет лишения свободы, а за госизмену — с 20 лет до пожизненного. Был принят и очередной пакет поправок к законодательству об иностранных агентах. На этот раз в поле зрения членов думской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством попали как сами агенты (их лишили не только финансовой, как сейчас, но и имущественной поддержки от государства), так и те, кто помогает им в обходе предусмотренных законом запретов. На первый раз «пособникам» будут выносить предупреждение, а за повторное нарушение им грозят штрафы от 50 тыс. руб. (для граждан) до 300 тыс. руб. (для юридических лиц).

В рамках все той же работы по защите суверенитета Дума разрешила деятельность в РФ только тем зарубежным неправительственным организациям (НПО), которые официально зарегистрировали в Минюсте свои российские подразделения. За нарушение этой нормы предусмотрена сначала административная, а затем и уголовная ответственность. Правда, к итоговому чтению инициативу дополнили важным исключением, разрешив сотрудничество с иностранными НПО госструктурам и полугосударственным некоммерческим организациям.

Депутатские самоограничения

СВО отразилась не только на законотворчестве, но и на внутридумских организационных вопросах. В конце января палата по инициативе спикера внесла в свой регламент поправку, согласно которой рядовые депутаты обязаны уведомлять о своих не связанных с работой заграничных поездках комиссию по мандатным вопросам, а члены совета Думы — ее председателя. Необходимость этих изменений объяснили обеспечением безопасности в связи с заведенными Украиной и переданными в Интерпол уголовными делами в отношении парламентариев РФ.

Примерно те же аргументы звучали и при рассмотрении поправок к законам «О государственной тайне» и «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Его авторы из думского комитета по безопасности включили в перечень оснований для отказа в допуске к гостайне пункт о наличии у потенциального секретоносителя или его родственников зарубежных активов и документов, подтверждающих право на проживание за границей. Кроме того, чиновники и депутаты разных уровней должны будут уведомлять о своем выезде за рубеж не только непосредственных начальников, но и ФСБ и СВР.

Вопросами безопасности объясняли свою инициативу и авторы поправок об отмене обязательной публикации деклараций о доходах депутатов Госдумы и сенаторов. Хотя их принятие не помешало многим парламентариям все же опубликовать свои декларации. Например, сведения о доходах Вячеслава Володина были размещены на сайте Госдумы, а фракция «Справедливой России — За правду» в полном составе обнародовала свои декларации на партийном сайте. С другой стороны, во время весенней сессии были приняты и меры, направленные на повышение открытости нижней палаты: в частности, на сайте Думы возобновились трансляции пленарных заседаний, прерванные по решению совета палаты в октябре прошлого года, а у самых загруженных комитетов появились штатные пресс-секретари.

Эта сессия стала самой продолжительной и напряженной в истории Госдумы в XXI веке, побив рекорд 2018 года, отмечает член комитета РАСО по политтехнологиям Павел Склянчук: «Тогда она длилась 200 дней и было проведено 50 пленарных заседаний. С начала этого года было проведено 56 пленарных заседаний, а продлится весенняя сессия в общей сложности 210 дней, учитывая дополнительную региональную неделю в августе». Среди других особенностей весенней сессии-2023 эксперт отмечает установку на расчистку «законодательных завалов», создание межфракционных рабочих групп по наиболее спорным законопроектам и новую практику проведения выездных заседаний совета Думы в регионах. «Таким образом, можно говорить о том, что в период СВО Дума повысила свою работоспособность и сплоченность за счет снижения межпартийных разногласий и вопреки высокой политической турбулентности»,— резюмирует господин Склянчук.

Ксения Веретенникова, Григорий Лейба

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