Если вдруг захочется

На этой неделе Совет федерации рассмотрит закон об обязательной регистрации в Минюсте иностранных неправительственных организаций (НПО). Параллельно Госдума намерена рассмотреть поправки к КоАП и УК, предусматривающие ответственность для россиян за участие в работе НПО, не зарегистрировавших свои отделения в РФ. Изначально жесткий проект базового закона ко второму чтению в Госдуме несколько смягчили — зарубежным НПО разрешили без регистрации участвовать в мероприятиях, проводимых государственными структурами. Эксперт считает, что поправки мотивированы желанием властей сохранить пространство для политического маневра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как ранее указывал “Ъ”, поправки к закону «О некоммерческих организациях» внесли в апреле депутаты межфракционной комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. В пояснительной записке авторы указали, что, хотя в законодательстве и существует регламентированная процедура регистрации зарубежных НПО, это не исключает их работы «как собственными силами, так и с привлечением физических или юридических лиц» в обход действующих норм. «Зарубежные НПО, работая на подрыв конституционных и экономических основ нашей страны без регистрации и представительства, стараются тем самым ускользнуть от внимания контролирующих органов, чтобы не отчитываться о своих действиях, о своем финансировании»,— указывал один из авторов законопроекта депутат Сергей Леонов (ЛДПР). В связи с этим депутаты предложили разрешить работу только иностранным НПО, зарегистрировавшим свои подразделения в российском Минюсте.

Обеспечить соблюдение нормы должны сопутствующие новеллы в Административный (КоАП) и Уголовный кодексы (УК), предусматривающие ответственность для россиян, участвовавших в деятельности серых НПО: до 5 тыс. руб. (для граждан) и до 100 тыс. руб. (для юрлиц) за первое и второе такое нарушение (по КоАП), до двух лет лишения свободы — за последующие (по УК). Помимо этого, авторы предложили уголовное наказание — до трех лет заключения — за организацию работы зарубежных НПО без регистрации.

Законопроекты прошли первое чтение не без дискуссии — поддержать нововведения в КоАП и УК отказалась КПРФ, сославшись среди прочего на размытость формулировки «участие в деятельности». «Если работа с зарплатой в такой организации, то это будет участие. А если гражданин подвез сотрудника НПО на работу на своем автомобиле, он тоже ведь участвует, его тоже будем привлекать к ответственности?» — недоумевал коммунист Юрий Синельщиков. На неточность термина также обратило внимание правительство в официальном заключении.

Ко второму чтению базовый законопроект готовили депутаты из комитета по гражданскому обществу. Они дополнили документ существенным исключением, разрешившим незарегистрированным НПО «участие в мероприятиях» в РФ по приглашению государственных (либо муниципальных) органов, публично-правовых, государственных компаний и государственных фондов, общественно-государственных объединений, организаций, подконтрольных госорганам, а также организаций, созданных на основании ФЗ, актов президента или правительства.

Одним из авторов поправки стал член профильного комитета, опытный общественник (координатор общественного движения «Лиза Алерт» и член «Общероссийского народного фронта») Олег Леонов («Новые люди»). «Это моя собственная позиция,— сообщил господин Леонов.— Официальных обращений НКО не было, были разговоры на уровне представителей разных организаций». Комитет, по словам парламентария, традиционно работает над поступившими законопроектами совместно: «Если мои поправки, я коллегам предлагаю присоединиться, если у коллег есть поправки, мы обсуждаем это и друг другу предлагаем участвовать в работе»,— добавил депутат. С предложением господина Леонова согласились в итоге почти все его коллеги по комитету.

Авторы первой версии проекта закона, по словам господина Леонова, восприняли изменения без скепсиса. «Мы были в курсе работы, интересовались прохождением закона, нас приглашали и на заседание комитета — нас все устроило,— подтвердил “Ъ” депутат Андрей Альшевских (ЕР).— Там не было таких поправок, которые меняли бы концепцию». По словам господина Альшевских, разработчики закона продолжат следить за своими новеллами и на правоприменительной практике: «Когда закон вступает в силу, мы его мониторим и отслеживаем практику применения: консультируемся, общаемся с ответственными структурами. Если есть недоработки, в оперативном режиме все анализируем и при необходимости вносим поправки в действующее законодательство, что у нас и получилось по базовому закону об иноагентах».

Политолог Алексей Макаркин считает, что изменение резонансного законопроекта продиктовано не столько замечаниями общественности, сколько стремлением сохранить пространство для политического маневра: «Может возникнуть ситуация, когда государству по каким-то причинам нужно будет позволить работать какой-нибудь зарубежной НКО, а закон запретил». Политолог предположил, что потенциально власти могут быть заинтересованы в сотрудничестве с НПО как из дружественных, так и из недружественных стран: «Скажем, какая-нибудь организация, которая работает с традиционалистами или консерваторами, либо, наоборот, какая-нибудь левая организация, которая критикует политику Соединенных Штатов». Алексей Макаркин отмечает, что формулировки законов — например, об иноагентах — зачастую «не обязывают государство к каким-то решениям, но дают полномочия такие решения принять».

Григорий Лейба