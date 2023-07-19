Тайна сия велика есть

Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект об усилении мер по защите государственной тайны. Ко второму чтению документ, изначально запрещавший доступ к секретным сведениям для держателей зарубежных активов, дополнили аналогичными ограничениями для россиян, чьи близкие родственники имеют документально подтвержденное право на постоянное проживание за границей. Кроме того, в проекте появилась норма, согласно которой допущенным к гостайне парламентариям может быть запрещен выезд за рубеж решением глав соответствующих законодательных органов. Поправки оппозиции, призванные, по утверждению их авторов, гарантировать доступ к гостайне всем депутатам нижней палаты, не были поддержаны думским большинством.
Василий Пискарев уверен, что новые поправки защитят российских секретоносителей от иностранных спецслужб
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Как ранее сообщал “Ъ”, поправки к закону о гостайне в марте внесли в Думу члены комитета по безопасности во главе с его председателем Василием Пискаревым («Единая Россия», ЕР). Среди прочего они предложили включить в перечень оснований для отказа в допуске к секретным сведениям пункт о наличии у запрашивающего лица или его родственников зарубежных активов. «В последнее время органами безопасности зафиксировано практически двукратное увеличение акций различного характера (вербовки с элементами шантажа, провокации и т. д.), совершенных иностранными спецслужбами в отношении секретоносителей в период их пребывания за рубежом либо с помощью интернета после их возвращения из зарубежных поездок»,— мотивировал инициативу господин Пискарев в своем Telegram-канале.
Помимо этого, депутаты выступили за расширение самого понятия государственной тайны, включив в него в том числе и «сведения, распространение которых может нанести ущерб безопасности» страны,— в действующем законе речь идет только об аналогичной информации в области «военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности». А связанный с этим запрет на выезд предложено распространить на всех, кто так или иначе имел доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям (сейчас невыездной статус регулируется соответствующим трудовым договором).
Ко второму чтению список оснований для отказа в допуске к гостайне дополнили пунктом о наличии у потенциального секретоносителя или его ближайших родственников гражданства, вида на жительство либо иных документов, подтверждающих их право на постоянное проживание за границей. А в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» была предложена поправка, согласно которой решение «об ограничении права на выезд из РФ осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях» сенаторов, депутатов Госдумы и региональных парламентов вправе принимать председатели соответствующих законодательных органов, а в отношении глав муниципальных образований — губернаторы.
Последняя новация вызвала критику со стороны думской оппозиции. «Уважаемые коллеги, честно говоря, меня удивляет эта поправка,— признался депутат Валерий Гартунг ("Справедливая Россия — За правду").— Дело в том, что у нас у всех, депутатов и сенаторов, равный статус, мы выбраны гражданами. И, при всем уважении к председателю, ограничивать нас в передвижении?..» Предложенный авторами проекта порядок господин Гартунг назвал «неприемлемым», предположил, что в законе можно было бы прописать «какой-то другой» механизм, и вынес эту поправку на отдельное голосование. Представлявший проект во втором чтении зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный (ЕР), однако, заверил, что эта поправка полностью сообразна логике развития законодательства и политике властей в области гостайны. «Как вы знаете, у нас есть допуск, а есть доступ к государственной тайне,— пояснил единоросс.— И среди наших депутатов тех, которые имеют доступ к государственной тайне,— не больше 8%». Создание другого механизма господин Выборный считает нецелесообразным.
Депутата Алексея Куринного (КПРФ) взволновало, что вместо действующей нормы «депутаты Государственной думы… допускаются к сведениям, составляющим государственную тайну» авторы проекта предложили формулировку «допуск к государственной тайне в особом порядке оформляется… депутатам Государственной думы». «Законопроект резко ограничивает количество тех, кто будет допущен к государственной тайне: особыми списками, особыми группами,— разъяснил свои опасения господин Куринный.— Остальные депутаты доступа к тайне в прежнем порядке не будут иметь. Это осложнит работу — посещение предприятий в том числе». Коммунист предположил, что при оформлении доступа к гостайне «гораздо больше вопросов» будет возникать к депутатам от оппозиции, которым «будут говорить о том, что у вас нет специального разрешения, полученного в особом порядке в Государственной думе, поэтому мы вас в одно место не пустим, в другое не пустим, запретим ознакомляться с какими-то документами, которые будут иметь особый порядок». Поэтому Алексей Куринный внес свою поправку, в которой предложил сохранить прежний порядок доступа к гостайне. Но его доводы не были поддержаны ни комитетом, ни думским большинством.
В итоге Госдума одобрила законопроект во втором чтении уверенным большинством — 341 голос «за» при четырех «против». В окончательном третьем чтении документ планируется принять уже в среду.