Тайна сия велика есть

Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект об усилении мер по защите государственной тайны. Ко второму чтению документ, изначально запрещавший доступ к секретным сведениям для держателей зарубежных активов, дополнили аналогичными ограничениями для россиян, чьи близкие родственники имеют документально подтвержденное право на постоянное проживание за границей. Кроме того, в проекте появилась норма, согласно которой допущенным к гостайне парламентариям может быть запрещен выезд за рубеж решением глав соответствующих законодательных органов. Поправки оппозиции, призванные, по утверждению их авторов, гарантировать доступ к гостайне всем депутатам нижней палаты, не были поддержаны думским большинством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Пискарев уверен, что новые поправки защитят российских секретоносителей от иностранных спецслужб

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Василий Пискарев уверен, что новые поправки защитят российских секретоносителей от иностранных спецслужб

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как ранее сообщал “Ъ”, поправки к закону о гостайне в марте внесли в Думу члены комитета по безопасности во главе с его председателем Василием Пискаревым («Единая Россия», ЕР). Среди прочего они предложили включить в перечень оснований для отказа в допуске к секретным сведениям пункт о наличии у запрашивающего лица или его родственников зарубежных активов. «В последнее время органами безопасности зафиксировано практически двукратное увеличение акций различного характера (вербовки с элементами шантажа, провокации и т. д.), совершенных иностранными спецслужбами в отношении секретоносителей в период их пребывания за рубежом либо с помощью интернета после их возвращения из зарубежных поездок»,— мотивировал инициативу господин Пискарев в своем Telegram-канале.

Помимо этого, депутаты выступили за расширение самого понятия государственной тайны, включив в него в том числе и «сведения, распространение которых может нанести ущерб безопасности» страны,— в действующем законе речь идет только об аналогичной информации в области «военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности». А связанный с этим запрет на выезд предложено распространить на всех, кто так или иначе имел доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям (сейчас невыездной статус регулируется соответствующим трудовым договором).

Ко второму чтению список оснований для отказа в допуске к гостайне дополнили пунктом о наличии у потенциального секретоносителя или его ближайших родственников гражданства, вида на жительство либо иных документов, подтверждающих их право на постоянное проживание за границей. А в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» была предложена поправка, согласно которой решение «об ограничении права на выезд из РФ осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях» сенаторов, депутатов Госдумы и региональных парламентов вправе принимать председатели соответствующих законодательных органов, а в отношении глав муниципальных образований — губернаторы.

Последняя новация вызвала критику со стороны думской оппозиции. «Уважаемые коллеги, честно говоря, меня удивляет эта поправка,— признался депутат Валерий Гартунг ("Справедливая Россия — За правду").— Дело в том, что у нас у всех, депутатов и сенаторов, равный статус, мы выбраны гражданами. И, при всем уважении к председателю, ограничивать нас в передвижении?..» Предложенный авторами проекта порядок господин Гартунг назвал «неприемлемым», предположил, что в законе можно было бы прописать «какой-то другой» механизм, и вынес эту поправку на отдельное голосование. Представлявший проект во втором чтении зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный (ЕР), однако, заверил, что эта поправка полностью сообразна логике развития законодательства и политике властей в области гостайны. «Как вы знаете, у нас есть допуск, а есть доступ к государственной тайне,— пояснил единоросс.— И среди наших депутатов тех, которые имеют доступ к государственной тайне,— не больше 8%». Создание другого механизма господин Выборный считает нецелесообразным.

Депутата Алексея Куринного (КПРФ) взволновало, что вместо действующей нормы «депутаты Государственной думы… допускаются к сведениям, составляющим государственную тайну» авторы проекта предложили формулировку «допуск к государственной тайне в особом порядке оформляется… депутатам Государственной думы». «Законопроект резко ограничивает количество тех, кто будет допущен к государственной тайне: особыми списками, особыми группами,— разъяснил свои опасения господин Куринный.— Остальные депутаты доступа к тайне в прежнем порядке не будут иметь. Это осложнит работу — посещение предприятий в том числе». Коммунист предположил, что при оформлении доступа к гостайне «гораздо больше вопросов» будет возникать к депутатам от оппозиции, которым «будут говорить о том, что у вас нет специального разрешения, полученного в особом порядке в Государственной думе, поэтому мы вас в одно место не пустим, в другое не пустим, запретим ознакомляться с какими-то документами, которые будут иметь особый порядок». Поэтому Алексей Куринный внес свою поправку, в которой предложил сохранить прежний порядок доступа к гостайне. Но его доводы не были поддержаны ни комитетом, ни думским большинством.

В итоге Госдума одобрила законопроект во втором чтении уверенным большинством — 341 голос «за» при четырех «против». В окончательном третьем чтении документ планируется принять уже в среду.

Григорий Лейба