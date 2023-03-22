Думе добавят открытости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник объявил о принятии ряда мер, направленных на повышение открытости нижней палаты. Возобновляются трансляции пленарных заседаний в интернете, представители регионов смогут в видеоформате участвовать в рассмотрении отчетов правительства и других госорганов, а у самых загруженных комитетов появятся штатные пресс-секретари. Эксперты связывают эти решения думского руководства с тем, что депутаты вышли из «турбулентности», успокоились и поняли «правила игры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вопрос об открытости Думы Вячеслав Володин поднял на пленарном заседании 21 марта. Накануне, по его словам, он обсудил эти идеи с лидерами всех фракций и получил поддержку. Одно из предложений касается участия представителей регионов и экспертного сообщества по видео-конференц-связи в рассмотрении Думой отчетов премьера, министров, Счетной палаты, Центробанка, а также в парламентских слушаниях. «Уже 23 марта, в ходе отчета правительства, этот формат впервые будет реализован»,— пообещал спикер.

Он также предложил ввести дополнительные ставки пресс-секретарей в наиболее загруженных комитетах Думы, чтобы обеспечить их «большую публичность, чтобы был диалог, открытость». Напомним, председателя Госдумы давно волнует проблема эффективности работы комитетов. В начале прошлого года он выступил за введение для них системы KPI, но депутаты до сих пор ее не разработали. А в конце февраля 2023 года Вячеслав Володин раскритиковал комитеты, где «застряло» больше всего законопроектов с начала восьмого созыва.

Наконец, третьей мерой по повышению открытости стало возобновление трансляции пленарных заседаний (за исключением обсуждения повестки дня) на сайте Госдумы и «Дума ТВ». Как ранее сообщал “Ъ”, утром во вторник замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева направила господину Володину письмо с просьбой возобновить трансляции, прерванные решением совета палаты от 17 октября по инициативе спикера. Это решение депутаты объясняли тем, что в повестке заседаний много вопросов, касающихся специальной военной операции (СВО), и излишняя открытость может навредить безопасности. Госпожа Авксентьева в своем письме указывала на то, что сейчас «ситуация несколько стабилизировалась».

Вячеслав Володин сообщил коллегам, что обсудил этот вопрос с лидерами фракций и они одобрили идею возобновления трансляций. С момента введения этих ограничений сформировано законодательство, направленное на защиту участников СВО, и отработана его правоприменительная практика, поэтому палата может вернуться к трансляциям в интернете, пояснил спикер: «Мы принимаем решение о выходе на новый уровень открытости, где речь идет, с одной стороны, о сохранении формата закрытого разговора при обсуждении повестки, с другой — сразу после перехода ко второму вопросу начнется трансляция на наши ресурсы. Вместе с режимом видео-конференц-связи для регионов и экспертов на крупных мероприятиях Госдумы и дополнительными ставками пресс-секретарей комитетов это позволит более эффективно обеспечивать публичность работы Думы».

Депутаты предложения председателя поддержали, и сразу после окончания обсуждения повестки включилась трансляция на думском сайте. Правда, не прошло и двух часов, как господин Володин пригрозил снова перевести заседание в закрытый режим. В ходе обсуждения поправок к законам о статусе военнослужащих и о социальных гарантиях сотрудникам МВД внефракционный депутат Оксана Дмитриева задала заместителю министра обороны Николаю Панкову вопрос о «маршрутизации» раненых на СВО, сославшись на известный ей случай, когда раненого между первой и второй операцией направили обратно в часть. «Мы договорились, что вопросы, связанные с СВО, обсуждаем в закрытом режиме,— одернул спикер госпожу Дмитриеву.— Коллеги, давайте вернемся к закрытой форме тогда. Ну бесполезно!..» Впрочем, развития темы не последовало, и трансляция продолжилась.

Член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук полагает, что закрытость Думы была «временной мерой для минимизации публичных рисков в условиях геополитической турбулентности». «Онлайн-участие региональных заксобраний должно придавать проводимым в Госдуме мероприятиям федеральный масштаб, тем более что Дума и так осуществляет рассылку рассматриваемых законопроектов в регионы с целью получения обратной связи. Кроме того, это создает возможность в режиме реального времени апеллировать к федерализму, если, например, правительство будет продвигать какое-то излишне унифицированное решение»,— полагает эксперт. Он также отмечает, что необходимость введения ставок пресс-секретарей в комитетах обсуждалась давно: «Но в штатном расписании аппарата просто нет таких должностей, что нелогично. В некоторых комитетах такой функционал уже выполняют помощники председателей комитетов, хотя задача состоит в работе над пиаром всего комитета, а не только их председателей».

Политолог Алексей Макаркин связывает решение о повышении открытости с отчетом правительства, который Дума заслушает 23 марта. «Это событие будет максимально продвигаться в публичном пространстве, в том числе с региональным компонентом, особенно учитывая, что депутаты-одномандатники представляют регионы»,— ожидает эксперт. Кроме того, он напоминает, что трансляции закрыли, когда у депутатов стали зашкаливать эмоции: «Они стали всячески подчеркивать свой патриотизм, активно критиковали Минобороны. Были совершенно непонятны правила игры. Сейчас эти правила, очевидно, определились». Заодно в истории с трансляциями «немного приподняли фракцию "Новые люди"», констатирует господин Макаркин: хотя речь идет о вещах процедурных, «для политических экспертов в том есть некий сигнал».

Ксения Веретенникова