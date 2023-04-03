Декларации вопреки спецоперации

К моменту истечения срока подачи деклараций о доходах и имуществе эти сведения представили все депутаты, «обязанные задекларировать свои доходы», сообщили в субботу в Госдуме. Согласно указу президента, от подачи деклараций освобождаются парламентарии, командированные в зону специальной военной операции (СВО), но воспользовались этим правом далеко не все. Кроме того, многие решили обнародовать свои декларации, хотя поправки к законодательству позволяют им этого не делать. Например, фракция «Справедливой России — За правду» (СРЗП) в полном составе опубликовала декларации на партийном сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Хубезов — один из депутатов–участников СВО, которые не воспользовались правом не предоставлять декларацию о доходах за прошлый год

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Хубезов — один из депутатов–участников СВО, которые не воспользовались правом не предоставлять декларацию о доходах за прошлый год

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Срок подачи деклараций о доходах и имуществе депутатов Госдумы истек 31 марта. «Все депутаты, обязанные задекларировать доходы, указанную обязанность выполнили»,— сказал “Ъ” глава думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе Отари Аршба. Утром в пятницу Telegram-канал Думы сообщил, что на тот момент свои декларации представили 96,2% депутатов: все независимые парламентарии, 100% членов фракции КПРФ, 96,4% депутатов от СРЗП, 96% единороссов, 95,7% членов ЛДПР и 86,7% представителей фракции «Новых людей».

Система декларирования доходов за последние месяцы претерпела серьезные изменения. 29 декабря 2022 года президент Владимир Путин издал указ, разрешающий лицам, выполняющим связанные с СВО задачи, не подавать декларации в период проведения спецоперации. Таким образом, депутаты, которые были в командировках в зоне СВО (около ста человек), получили право не отчитываться о доходах. А 1 марта вступили в силу поправки к законодательству, разрешающие депутатам Госдумы и сенаторам не публиковать свои декларации.

Далеко не все депутаты, получившие право не отчитываться о доходах, воспользовались этой возможностью. «Я официально являюсь участником спецоперации, есть соответствующие справки. Регулярно работаю в зоне СВО. И по закону могу декларацию не подавать, но подам обязательно и обнародую, потому что мне скрывать нечего. Никаких дополнительных доходов я не имею»,— пояснила “Ъ” депутат Яна Лантратова (СРЗП). Как выяснил “Ъ”, подал декларацию и глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»), ставший одним из первых депутатов-добровольцев и отправившийся в зону СВО в качестве военного медика еще в октябре 2022 года. Еще несколько депутатов, посещавших зону СВО, подтвердили “Ъ”, что тоже подали декларации. Николай Коломейцев (КПРФ) считает, что делать это должны все депутаты, в том числе участники спецоперации.

Что же касается публикации деклараций, то еще при обсуждении поправок несколько депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным заявили, что продолжат обнародовать эти сведения. Первой 30 января декларацию опубликовала заместитель главы фракции «Новых людей» в Госдуме Сардана Авксентьева. 19 марта на сайте Госдумы были размещены сведения о доходах господина Володина: в 2022 году он заработал 80,9 млн руб., большая часть этой суммы — проценты по вкладам. По традиции думский сайт сообщил и о расходах спикера на благотворительность, которые составили 34,7 млн руб. (в 2021 году при доходе в размере 65 млн руб. он пожертвовал на эти цели 45,7 млн руб.). Примеру председателя последовали единороссы Александр Хинштейн, Владимир Бурматов, Алексей Говырин и Римма Утяшева, а также Станислав Наумов (ЛДПР) и Роза Чемерис («Новые люди»).

СРЗП решила не ограничиваться точечными публикациями и 31 марта обнародовала декларации всех своих депутатов Думы на партийном сайте. Лидер партии Сергей Миронов подчеркнул, что СРЗП не поддержала законопроект, разрешающий депутатам не публиковать декларации. «Мы считаем, что парламентарии должны сохранять открытость, потому что избирателю важно понимать имущественный статус народных избранников, видеть источники доходов, уровень доходов и, самое важное, законность этих доходов и приобретаемого имущества»,— сказал он.

Согласно декларации, доходы господина Миронова за 2022 год составили 8,8 млн руб. по сравнению с 5,7 млн руб. годом ранее. Сопредседатель партии Геннадий Семигин, напротив, заработал гораздо меньше — 19,5 млн руб. против 225 млн руб. в 2021 году. Самый богатый депутат в СРЗП Александр Ремезков отчитался о доходе в размере 117,7 млн руб. (в 2021-м — 111,7 млн руб.).

Депутат Сергей Каргинов (ЛДПР) рассказал “Ъ”, что либерал-демократы будут публиковать свои декларации по желанию, но «позиция фракции такова: нам скрывать нечего». В пресс-службе фракции «Новых людей» “Ъ” сообщили, что все депутаты партии сдали декларации вовремя, а решение о публикации данных каждый из них принимает самостоятельно. В «Единой России» общих указаний насчет публикации сведений о доходах тоже не давали, и депутаты решают этот вопрос по собственному усмотрению. Например, единоросс Анатолий Выборный сообщил “Ъ”, что пока не решил, будет ли обнародовать декларацию, и посоветуется на этот счет с избирателями.

Ксения Веретенникова