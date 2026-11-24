«ИИ уже стал фактором военного превосходства»
Замминистра обороны Дмитрий Щербинин о цифровизации и применении нейросетей в бою
О том, как цифровизация меняет управление войсками, какие задачи уже решает ИИ и почему военному ведомству необходима собственная технологическая экспертиза, корреспонденту “Ъ” Дмитрию Сотаку рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Щербинин, курирующий вопросы цифрового и технологического развития.
— В декабре 2025 года министр Андрей Белоусов поставил задачу внедрить «Свод» во все группировки к сентябрю 2026 года. Получилось ли уложиться в срок? Насколько широко используется система?
— «Свод» — не одна информационная система, а экосистема цифровых сервисов, объединенных интеграцией данных, общими служебными функциями и средствами защиты информации. Благодаря этому они могут взаимодействовать по вертикали и горизонтали управления: например, подразделения на одном направлении могут обмениваться целеуказаниями и другой объектовой информацией. Задача «Свода» — оперативно и достоверно предоставлять сведения о радиоэлектронной, воздушной, инженерной и другой обстановке.
В сентябре этого года решения «Свода» в том или ином объеме применялись во всех шести группировках войск. Начали мы в прошлом году с пилотного внедрения в группировке «Центр». Таким образом, поручение министра обороны выполнено.
— Что предстоит сделать дальше?
— Работа не завершена. Теперь предстоит масштабировать систему: увеличивать количество пользователей, расширять ее применение на разных уровнях управления и подключать новые цифровые сервисы. Это не только техническая, но и организационная задача: нужно обучать инструкторов и пользователей, обеспечивать информационную безопасность. Последнее особенно важно с учетом развития нейросетевых технологий и мультиагентных систем, которые противник уже использует для информационно-технического воздействия на наши ресурсы.
— А если у военнослужащего что-то не работает или ему не хватает какой-то функции, куда он обращается?
— В группировках развернуты центры информационно-технологического обеспечения — первая и вторая линии поддержки. Они администрируют программное обеспечение и инфраструктуру «Свода», взаимодействуют с разработчиками. Обратиться можно по режимному телефону, через мессенджеры и чат-боты. Например, военнослужащий сообщает о некорректной работе функции, разработчик исправляет ее и выпускает обновление для всех пользователей. Кроме того, военнослужащие предлагают новые функции. Это живой процесс, который не останавливается, как и в гражданской разработке.
— Вы подчеркиваете, что «Свод» не является автоматизированной системой управления войсками. Чего он принципиально не делает?
— АСУВ и «Свод» — разные системы. «Свод» обеспечивает ситуационную осведомленность и информационное взаимодействие, а не автоматизированное управление войсками. Он предоставляет информацию военнослужащим на разных уровнях управления, не только командирам — пользоваться системой могут и рядовые военнослужащие, если у них есть устройство с доступом к ней, в том числе с помощью встроенного мессенджера. При этом решение и отдача боевых приказов остаются прерогативой командира.
— А может ли со временем на его базе появиться полноценная АСУВ?
— Возможно, со временем мы эволюционно придем к созданию АСУВ на базе «Свода». Но у автоматизированной системы управления особые требования: она предназначена для передачи юридически значимых боевых приказов, поэтому должна обеспечивать подтверждение их получения, гарантированную доставку и другие необходимые механизмы. «Свод» пока не является системой управления войсками в классическом понимании, и это осознанный выбор.
— Откуда система получает данные и как они попадают к командиру?
— Основное ядро системы — шина данных, обеспечивающая интеграцию информации. К ней можно подключать радиолокационные, радиотехнические и радиоэлектронные средства обнаружения, а также средства поражения, если они оснащены автоматизированной системой управления огнем. Но сейчас основная задача «Свода» — собирать информацию со средств обнаружения и отображать ее на карте или геооснове. Если в системе появляется информация о цели, командир сам решает, каким средством ее поражать.
— Как понять, что «Свод» действительно помогает войскам? По какому показателю вы оцениваете его эффективность?
— Главный показатель — скорость принятия управленческих решений или, говоря военным языком, сокращение боевого цикла от разведки до поражения. Наша задача — предоставить командиру информацию максимально удобно, оперативно и достоверно. Повторюсь, пока мы сосредоточены на сборе разведывательных данных, их обработке и представлении командиру.
— Правильно ли я понимаю, что все полученные данные сохраняются? Для чего их можно использовать?
— Мы изначально предусмотрели, что данные представляют ценность сами по себе. Все, что получаем из внешних источников и что возникает в ходе обработки, сохраняется.
Эту информацию можно использовать для обучения военных нейросетей и внедрения систем поддержки принятия решений на базе искусственного интеллекта.
— Помимо «Свода» в войсках появляются и другие цифровые решения. Кто их разрабатывает и какие задачи они помогают решать?
— Инициативные организации, граждане и сами военнослужащие создают сервисы для решения конкретных боевых задач. Это инструменты анализа эффективности применения БПЛА на основе видео и данных объективного контроля, обработки разведывательной информации, планирования сетей связи. Наш подход — поддерживать такие решения, обеспечивать их взаимоувязку и выполнение требований безопасности. Рассчитываем в следующем году завершить интеграцию наиболее популярных сервисов в «Свод».
— «Свод» часто сравнивают с украинской «Дельтой». Насколько это сравнение корректно?
— В каком-то плане сравнения допустимы. В большинстве случаев подобные системы представляют собой геоинформационную основу, на которой отображаются данные об обстановке, планируются действия и контролируется их выполнение. Противник активно использует «Дельту», которая постоянно развивается и дополняется новыми сервисами. Основные различия — в количестве и качестве источников данных, скорости их обработки, доступности и скорости связи. «Свод» и «Дельта» решают частично схожие задачи, но имеют разные функциональные и технические особенности. Поэтому корректнее мне все-таки комментировать наш продукт.
— С боевым управлением вроде бы все понятно. А что меняется в повседневной работе самого Минобороны?
— Боевое и повседневное направления тесно связаны. Например, снабжение и другие виды обеспечения, в том числе медицинское, относятся к повседневной деятельности, но непосредственно влияют на боевую работу. Для этого мы реализуем программу проектов «Единая информационная среда Министерства обороны». Речь не только о разработке новых систем — необходимы технические, организационные и нормативные мероприятия. Мы готовим Минобороны и Вооруженные силы к работе с новыми информационными системами, меняем ведомственные акты. В сфере социальной поддержки военнослужащих и их семей вносим изменения в акты правительства, а при необходимости готовим президентские указы.
— Вы формируете цифровую вертикаль, но кто отвечает за это направление в округах и частях?
— По решению министра и при поддержке Верховного главнокомандующего мы создаем соответствующую структуру внутри Минобороны. Уже сформирована первая очередь этой вертикали: заместители начальников центральных органов военного управления, а в отдельных видах и родах войск — заместители по цифровому развитию. Назначено несколько десятков наиболее подготовленных офицеров. Далее мы продолжаем обучать специалистов и развертывать систему управления цифровой трансформацией в военных округах, объединениях, соединениях и частях.
— Что именно вы хотите объединить в единой информационной среде?
— Управление финансами, запасами и материально-техническим обеспечением, формирование и исполнение гособоронзаказа, управление имуществом и капитальным строительством, социальное и медицинское обеспечение, электронный документооборот — всего более 15 направлений.
— На какой стадии сейчас эта работа? Когда новые решения начнут работать?
— Мы находимся в активной фазе. По ряду направлений планируем уже в этом году перейти к опытно-промышленной эксплуатации не только в центральном аппарате, но и в органах военного управления в округах. Чтобы уложиться в сроки, мы используем итеративную модель разработки: выпускаем первый релиз, получаем обратную связь, дорабатываем функционал и запускаем следующий. По каждому направлению может быть четыре-пять итераций. Когда необходимый функционал готов, переходим к обучению, миграции данных и запуску. Ожидается, что функционал «Свода» также будет интегрирован в единую информационную среду Минобороны — в частности, с блоком материально-технического обеспечения.
— А что это даст самому военнослужащему?
— Во всех проектах мы исходим из человекоцентричного подхода. Важно, насколько удобнее станет военнослужащему: сократится ли время получения социальной льготы или меры поддержки, быстрее ли будут предоставляться услуги, исчезнет ли необходимость приносить бумажные справки. Министр постоянно задает нам простые вопросы: что изменится для военнослужащего, командира, члена семьи? Исходя из ответов, мы корректируем работу.
— В июле 2026 года вы рассказывали о языковой модели, которую внедряют в Минобороны. Кто уже получил доступ к ней и что она позволяет делать?
— Сначала мы экспериментировали с этим в открытом сегменте, затем развернули систему в конфиденциальном, где можно работать с документами для служебного пользования. Доступ получили более 2 тыс. пользователей из более чем 35 центральных органов военного управления. Мы интегрировали систему с правовыми базами «Гарант» и «Консультант» и создаем ведомственную базу знаний (RAG-система), которая позволит модели опираться на внутренние документы Минобороны.
RAG-система (Retrieval-Augmented Generation, генерация с дополненной выборкой) — это архитектура работы с большими языковыми моделями (LLM), при которой модель перед генерацией ответа ищет актуальные данные во внешних источниках и использует их в контексте.
Сейчас система помогает искать информацию в нормативно-правовых актах, обобщать ее и готовить справки. Следующий этап — подключение приказов министра и его заместителей, руководящих документов и наставлений. Тогда можно будет работать не только с законодательством, но и с нормативной базой самого ведомства. Глобально наша задача — сформировать культуру использования ИИ-агентов и нашей системы в целом.
— А для чего понадобилась мультиагентная платформа?
— Мы развернули ее для работы с документами уровня ДСП (для служебного пользования.— “Ъ”). На вчерашний день ею пользовались, если не ошибаюсь, более 1,4 тыс. человек. Платформа позволяет обрабатывать таблицы, готовить сводные данные, делать выжимки из больших документов и краткие справки.
— Мультиагентные системы несут повышенные риски для информационной безопасности. Как вы их контролируете?
— По этому направлению мы работаем с профильными службами, отвечающими за защиту информации. Все решения проходят юридическую и техническую проработку и согласование.
— А что делать, если технология уже готова, но нормативная база еще не позволяет ее внедрить?
— Иногда для ускорения внедрения мы действуем в режиме военно-технического эксперимента. Если необходимого правового регулирования еще нет, можем ограничить круг пользователей, выделить отдельный сегмент сети, ввести технические и организационные ограничения. В ходе эксперимента оцениваем работу решения и требования, которые необходимо закрепить. После этого вводим постоянное регулирование. Механизм напоминает экспериментальные правовые режимы в гражданском секторе экономики и социальной сфере. Принцип тот же, но в Минобороны он называется военно-техническим экспериментом.
— Среди американских компаний, работающих над внедрением искусственного интеллекта в военную сферу, часто называют Palantir и Anduril. Обе компании заявляют о переходе к более комплексным решениям, которые объединяют данные с разных средств и помогают принимать решения на поле боя. Что из этих технологий уже применяется на практике, а что пока остается преимущественно рекламой разработчиков?
— Применение ИИ в боевых действиях — реальность, и отрицать это бессмысленно.
При этом в заявлениях наших оппонентов, безусловно, есть значительная маркетинговая составляющая: они хорошо продвигают новые решения и идеи, некоторые из которых пока существуют только в перспективе.
Но это не отменяет того, что искусственный интеллект действительно уже стал ключевым фактором достижения военного преимущества.
Применение ИИ можно разделить на три направления: управление войсками и силами, управление вооружением и военной техникой, а также повседневная деятельность, о которой мы уже говорили. Решения Palantir и Anduril представляют собой целое семейство технологий. Их основа — сбор и обработка в реальном времени огромных массивов информации из разных источников: технических средств, открытых источников (OSINT), космоса. На основе этих данных формируется постоянно обновляемая модель обстановки: ИИ идентифицирует объекты и устанавливает связи между ними. Человеку на такую обработку потребовалось бы гораздо больше времени. Это позволяет быстрее анализировать разведывательные данные, формировать рекомендации по целеуказанию и определять объекты, которые необходимо поразить или подавить. С учетом имеющихся средств поражения система может рекомендовать, какие из них целесообразно применить, исходя из скорости, дальности, точности, а иногда и стоимости. Последний фактор имеет решающее значение в современной войне.
— Насколько подобные решения уже применяются в ходе СВО? Есть ли такие разработки у российской стороны?
— Подобные решения применяются странами НАТО, а в ходе специальной военной операции используются сторонами конфликта. Мы тоже работаем по этому направлению: внедряем такие системы, часть решений находится в боевой апробации.
— Согласны ли вы с тем, что в современной войне скорость обработки информации становится одним из условий военного превосходства?
— В будущих конфликтах боевые действия будут вестись одновременно на суше, в воздухе, на воде, в космосе и информационном пространстве. Во всех этих средах потребуется обрабатывать огромные массивы данных. Без технологий ИИ это будет крайне сложно. Их наличие и эффективность во многом станут определять военное и военно-техническое превосходство над противником.
— Мы поговорили о разных проектах. Как они складываются в общий план цифровой трансформации Минобороны?
— Естественно, мы не рассматриваем эти проекты как отдельные инициативы. Это составляющие единого плана действий. В июле этого года я рассказывал о нем на заседании коллегии в ходе доклада о цифровой трансформации Вооруженных сил. План рассчитан на десять лет, хотя основные мероприятия приходятся на ближайший период: действовать необходимо быстрее.
В нем есть техническая составляющая — новые цифровые сервисы, технологии ИИ, развитие вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры. Организационная — создание системы управления цифровизацией и подготовка кадров, в том числе совместно с гражданским сектором. Наконец, нормативная — разработка механизмов ускоренного внедрения цифровых технологий.
— Насколько важно для этой работы сотрудничество с гражданскими технологическими компаниями?
— Интеграция гражданской и военной сфер — общемировой тренд. Технологические новинки рассматриваются с точки зрения двойного назначения. Для обороны такое взаимодействие особенно важно. В России сотрудничество с гражданскими организациями стало обычной практикой. Уровень вовлечения компаний различается, но серьезных проблем с организацией такого взаимодействия мы практически не испытываем.
— Вы говорите о необходимости развивать собственную техническую экспертизу. Почему недостаточно просто заказывать нужные решения у предприятий ОПК?
— Еще одна важная задача — сформировать внутри Вооруженных сил собственную техническую экспертизу. Если пару лет назад мы 100% новых решений отдавали на разработку предприятиям ОПК, то сейчас стремимся к тому, чтобы у нас появились и собственные разработки. Охватить все направления мы не сможем, да это и не требуется. Важно не только ставить задачи перед разработчиками, но и иметь возможность самостоятельно реализовывать наиболее критичные решения и технологии, требующие немедленного внедрения, в том числе прямо на поле боя.
— ИИ может быть полезен не только в боевых системах, но и для защиты собственных информационных ресурсов. Что уже удается делать в этом направлении?
— В последние месяцы мы увидели, что мультиагентные платформы способны за минуты обнаруживать в информационных системах такое количество уязвимостей, на поиск которых даже высокопрофессиональным хакерам потребовался бы месяц. Поэтому кибербезопасность — критически важное направление, и мы работаем над ним совместно с профильными службами.