— Еще одна важная задача — сформировать внутри Вооруженных сил собственную техническую экспертизу. Если пару лет назад мы 100% новых решений отдавали на разработку предприятиям ОПК, то сейчас стремимся к тому, чтобы у нас появились и собственные разработки. Охватить все направления мы не сможем, да это и не требуется. Важно не только ставить задачи перед разработчиками, но и иметь возможность самостоятельно реализовывать наиболее критичные решения и технологии, требующие немедленного внедрения, в том числе прямо на поле боя.