По его словам, речь идет о технологиях, которые позволяют собирать и обрабатывать информацию из разных источников — технических средств, открытых источников и космической разведки. На ее основе формируется постоянно обновляемая модель обстановки, в которой ИИ идентифицирует объекты и устанавливает связи между ними.