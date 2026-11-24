В Минобороны рассказали о боевой апробации ИИ-систем
Минобороны России внедряет системы искусственного интеллекта (ИИ) для анализа обстановки и поддержки управления войсками, часть таких решений уже находится в боевой апробации. Об этом в интервью “Ъ” рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Щербинин.
По его словам, речь идет о технологиях, которые позволяют собирать и обрабатывать информацию из разных источников — технических средств, открытых источников и космической разведки. На ее основе формируется постоянно обновляемая модель обстановки, в которой ИИ идентифицирует объекты и устанавливает связи между ними.
В качестве примеров подобных разработок господин Щербинин привел продукцию американских компаний Palantir и Anduril. По его словам, аналогичные технологии применяются странами НАТО и используются сторонами конфликта на Украине. «Мы тоже работаем по этому направлению: внедряем такие системы, часть решений находится в боевой апробации»,— сообщил замминистра.
Такие системы позволяют ускорить анализ разведывательных данных, формировать рекомендации по целеуказанию и определять объекты, которые необходимо поразить или подавить. С учетом имеющихся средств поражения алгоритмы также могут рекомендовать наиболее целесообразные варианты их применения — исходя из скорости, дальности, точности и стоимости.