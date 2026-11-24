Стороны достигли договоренностей по итогам встречи главы Минобороны Украины Евгения Хмары с норвежским коллегой Туре Сандвиком в Осло. Система ПВО, получившая название DESNA, была создана норвежской компанией Kongsberg и ее «украинским партнером», название которого в Минобороны Норвегии не привели. Система состоит из зенитных ракет и пусковых установок украинского производства, интегрированных с системами управления от компании Kongsberg.