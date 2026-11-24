Норвегия и Украина договорились расширить сотрудничество в борьбе с БПЛА
Норвегия и Украина договорились расширить сотрудничество в использовании новой украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты от беспилотников. Норвежские вооруженные силы привлекут к проведению испытаний системы.
Стороны достигли договоренностей по итогам встречи главы Минобороны Украины Евгения Хмары с норвежским коллегой Туре Сандвиком в Осло. Система ПВО, получившая название DESNA, была создана норвежской компанией Kongsberg и ее «украинским партнером», название которого в Минобороны Норвегии не привели. Система состоит из зенитных ракет и пусковых установок украинского производства, интегрированных с системами управления от компании Kongsberg.
«Ракеты, используемые в системе DESNA, дешевле традиционных и способствуют противодействию российским атакам... Это важный вклад в оборонную борьбу Украины и имеет важное значение для норвежской и европейской безопасности»,— прокомментировали в норвежском министерстве обороны.
Власти Норвегии в апреле заявили о планах открыть совместное с Украиной производство БПЛА. Несмотря на то что в украинских дронах и ракетах используются китайские комплектующие, их дешевизна и относительная эффективность привлекают внимание в странах НАТО, писал «Ъ». Соглашение о партнерстве в области производства вооружений с Украиной также заключила Германия.