Какие видеоигры критики оценили выше всего
Вышедшая в 2026 году Grand Theft Auto (GTA) VI получила рекордные 99 баллов на агрегаторе рецензий Metacritic и разделила первое место с The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) в списке лучших игр всех времен по мнению критиков. Оценка Ocarina of Time для консоли Nintendo 64 сложилась из 22 рецензий, тогда как версию GTA VI для PlayStation 5 еще до премьеры оценили свыше 100 изданий.
Если в Ocarina of Time Nintendo впервые перенесла приключения Линка в трехмерное измерение, то в The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) игроков ждал инновационный открытый мир. Версия игры для Switch получила на Metacritic 97 баллов — столько же, сколько вышедшая в том же году Super Mario Odyssey. Шесть лет спустя участники опроса британского GQ поставили Breath of the Wild на первое место среди игр всех времен. В юбилейном опросе журнала Edge она также заняла первую строку как лучшая игра за 30 лет существования издания.
Прежний рекорд Rockstar Games на Metacritic принадлежал GTA IV. В 2008 году история иммигранта Нико Беллика в Либерти-Сити получила 98 баллов и на PlayStation 3, и на Xbox 360. Следующая часть, GTA V (2013), набрала 97 баллов на обеих приставках. Столько же у вестерна Red Dead Redemption 2 (2018) на PlayStation 4 и Xbox One.
В 1999 году японская Namco перенесла с аркадных автоматов на приставку Dreamcast игру SoulCalibur, герои которой сражаются холодным оружием. Эта версия получила у критиков 98 баллов. Год спустя столько же набрал симулятор скейтбординга Tony Hawk’s Pro Skater 2 для первой PlayStation. Третья часть серии на PlayStation 2 получила 97 баллов.
На персональных компьютерах по 96 баллов получили два шутера студии Valve о физике Гордоне Фримене — Half-Life (1998) и Half-Life 2 (2004). У головоломки Portal 2 (2011), в которой игрок прокладывает себе путь, открывая порталы в стенах,— 95 баллов на ПК.
Игровые издания и жюри отраслевых премий ежегодно выбирают свои «Игры года». В 2020 году The Last of Us Part II получила 325 званий «Игра года», в 2022-м Elden Ring — 436. Рекорд по числу побед принадлежит Clair Obscur: Expedition 33 — 540 из 760 наград за 2025 год. По доле выигранных наград чуть выше результат у Elden Ring — 72% против 71% у Clair Obscur.
Главные призы всех пяти крупнейших игровых премий за один сезон получили лишь две игры. Первой стала Baldur’s Gate 3 бельгийской студии Larian. По итогам 2023 года ее признали лучшей на Golden Joystick Awards, The Game Awards, D.I.C.E. Awards, Game Developers Choice Awards и церемонии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Два года спустя это достижение повторила Clair Obscur: Expedition 33 — дебютная игра французской студии Sandfall Interactive.