Если в Ocarina of Time Nintendo впервые перенесла приключения Линка в трехмерное измерение, то в The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) игроков ждал инновационный открытый мир. Версия игры для Switch получила на Metacritic 97 баллов — столько же, сколько вышедшая в том же году Super Mario Odyssey. Шесть лет спустя участники опроса британского GQ поставили Breath of the Wild на первое место среди игр всех времен. В юбилейном опросе журнала Edge она также заняла первую строку как лучшая игра за 30 лет существования издания.