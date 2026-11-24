В Алтайском крае сообщили о двух людях под завалами после взрыва газа в Кулунде
Спасательные службы продолжают работу на месте взрыва в многоэтажном доме в селе Кулунда Алтайского края. Под завалами могут оставаться еще два человека, сообщает Центр управления регионом.
На месте происшествия работают 90 сотрудников МЧС, задействовано 15 единиц техники. Жильцов дома эвакуировали, для них организован пункт временного размещения.
Утром в доме произошел взрыв газа, из-за чего в одном из подъездов обрушились пятый и четвертый этажи. Открытое горение пожарные уже ликвидировали. Один человек погиб, еще 14 пострадали. СКР возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Центральная районная больница работает в режиме чрезвычайной ситуации.