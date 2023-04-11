Гражданских приравняют к военным

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник рекомендовал принять во втором и третьем чтении два законопроекта, упрощающие признание участников специальной военной операции (СВО) и граждан, проживающих в зоне СВО, безвестно отсутствующими или умершими. Ко второму чтению круг лиц, на которых распространятся новые нормы, был существенно расширен: в него включены добровольцы, заключившие контракт с военными компаниями, правоохранители, волонтеры и прочие граждане, «проживавшие или временно находившиеся» в зоне СВО. Кроме того, комитет одобрил поправки, ужесточающие наказание за преступления террористической направленности и вводящие пожизненное заключение за госизмену.

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Два законопроекта группы депутатов и сенаторов, упрощающие процедуру признания безвестно отсутствующими и объявления умершими участников СВО и граждан, проживающих на территории ее проведения, были приняты в первом чтении 4 апреля. В отношении этих категорий граждан не будет действовать правило, согласно которому человек (военный или гражданский), пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим лишь через два года после их окончания. А срок признания безвестно отсутствующим сократится до полугода.

Согласно поправкам, одобренным комитетом ко второму чтению, через три месяца после признания гражданина безвестно отсутствующим заинтересованное лицо может ходатайствовать об объявлении его умершим. «Бывают ситуации, когда высока вероятность, что человек погиб, но тело не найдено. Суд принимает решение, и на его основе ЗАГС выдает свидетельство о смерти. После этого семья получает полагающиеся ей выплаты, открываются наследственные отношения»,— пояснил “Ъ” председатель комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»). Теперь сроки получения выплат и наследства в подобных случаях существенно сократятся.

Также комитет рекомендовал к принятию поправки, распространяющие новые нормы на тех, кто проходит военную службу на граничащих с зоной СВО территориях, добровольцев, заключивших контракт с «организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные cилы РФ», работников правоохранительных органов, а также на граждан, «временно находившихся» в районах боевых действий или по соседству с ними. «Круг лиц сильно расширен. Это могут быть и корреспонденты, и волонтеры, и так далее. Главное — речь идет о людях, выполняющих свой долг в зоне СВО и на прилегающих территориях»,— сказал господин Крашенинников.

Новые нормы будут распространяться на всех погибших с начала спецоперации. При этом правительству дается 30 дней на разработку единого порядка выдачи документов независимо от того, были ли погибшие военными или гражданскими лицами. Дума рассмотрит законопроекты 11 апреля сразу во втором и третьем чтениях.

Также на заседании 10 апреля комитет рекомендовал к принятию поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточающие наказание за терроризм, диверсии и государственную измену. Для ускорения процесса поправки были поданы к принятому в конце прошлого года в первом чтении правительственному законопроекту, усиливающему ответственность за диверсию и террористический акт, совершенные с посягательством на потенциально опасные биологические объекты или с использованием патогенных биологических агентов.

«В свете последних трагических событий по поручению председателя Государственной думы депутатами были инициированы межфракционные поправки, которые касаются усиления наказания за преступления террористической направленности, ужесточения ответственности за терроризм, склонение, вербовку, а также организацию террористического сообщества»,— сообщила на заседании комитета его первый зампред Ирина Панькина («Единая Россия»).

Речь идет о повышении верхнего и нижнего предела ответственности сразу по нескольким составам преступлений. Например, по ч. 1 ст. 205 УК (теракт без отягчающих обстоятельств) максимальный срок лишения свободы увеличится с 15 до 20 лет, а по ст. 275 (госизмена) — с 20 лет до пожизненного заключения. Минимальный порог наказания повышается по ст. 205.1 (содействие террористической деятельности): за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений теперь будет грозить наказание от 7 лет лишения свободы (сейчас — от 5 до 15 лет), а за пособничество терроризму — от 12 лет (сейчас — от 10 до 20 лет). Также с 10 до 12 лет вырастет минимальный порог по ст. 361 (акт международного терроризма). Максимальная санкция по этой статье остается прежней — пожизненное заключение. Этот документ Дума рассмотрит 13 апреля.

Ксения Веретенникова