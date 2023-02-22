Ядерный договор приостановили без возражений

Государственная дума и Совет федерации в среду единогласно одобрили внесенный накануне президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о приостановке участия России в ключевом двустороннем соглашении с США — Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе слушаний назвал решение по ДСНВ «тяжелым, но единственно возможным». Президент США Джо Байден между тем счел этот шаг «большой ошибкой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Дежавю по ДСНВ

Происходящее в среду в Государственной думе и Совете федерации очень напоминало события 27 января 2021 года — в тот день в российском парламенте тоже в рекордные сроки обсудили судьбу ДСНВ. Как и сегодня, накануне того дня президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение законодателей законопроект по этому договору, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков с самого утра прибыл в Госдуму, где документ оперативно рассмотрели в обоих профильных комитетах — по международным делам и по обороне, а затем не мешкая приняли на общем заседании, после чего дипломат направился в Совет федерации, где все повторилось: сначала комитеты, после чего — сразу пленарка. Более того, тогда тоже была среда. Но только два года назад речь шла о продлении истекающего ДСНВ еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года. А сегодня парламентарии проголосовали за приостановку участия России в этом ключевом двустороннем договоре с США.

Напомним, о соответствующем решении Владимир Путин объявил 21 февраля в послании Федеральному собранию. По словам президента РФ, США причастны к атакам украинцев на авиабазы в России и хотят нанести ей стратегическое поражение. «И вот теперь они (американцы.— “Ъ”) хотят еще и осматривать наши оборонные объекты (в рамках инспекций по ДСНВ.— “Ъ”)? В условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто»,— заявил он во вторник днем. Уже вечером законопроект о приостановке участия России в ДСНВ был внесен в Госдуму.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков, представляя документ на рассмотрение депутатов, сказал, что «все принципиальные оценки и соображения на этот счет изложены в тексте послания».

От себя он добавил: «Нет сомнений, что политика США направлена на фундаментальный подрыв национальной безопасности России, это прямо противоречит закрепленным в договоре положениям, и по большому счету ситуация радикальнейшим образом изменилась по сравнению с тем периодом, когда договор вырабатывался и заключался». Аргументы российской стороны, по словам дипломата, «неоднократно доводились до американской стороны, тем не менее злонамеренная политика по подрыву безопасности России Вашингтоном продолжается и ставки в развязанной против нашей страны тотальной гибридной войне американцами повышаются».

ДСНВ был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Он вступил в силу в феврале 2011 года сроком на десять лет. 29 января 2021 года президент Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ, а 3 февраля того же года решение вступило в силу. Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает и ограничивает свои СНВ так, чтобы их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 1550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок (ПУ) МБР и БРПЛ, а также для ТБ. Соглашение включает механизмы верификации и обмена информацией. Для отношений Москвы и Вашингтона это важнейший документ.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, отметил, что «данный политический акт подтверждает абсолютную своевременность решения президента России о необходимости воспринять ядерные потенциалы трех ядерных государств (США, Франции и Великобритании.— “Ъ”) в совокупности и учитывать этот фактор в процессе ограничения и сокращения ядерных вооружений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель ГД России Вячеслав Володин, первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков и руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Слева направо: председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель ГД России Вячеслав Володин, первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков и руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов добавил, что американцами в одностороннем порядке были выведены из засчета по договору 56 пусковых установок баллистических ракет подводных лодок Trident и 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н под предлогом их переоборудования, которое было сделано таким образом, что «российские инспекторы не могут до сих пор убедиться, как того требует договор, что эти средства переведены в состояние, исключающее возможность применения ядерного оружия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ранее стороны уже начали обсуждать эту проблему и даже наметили несколько вариантов ее решения, но из-за отсутствия инспекций опробовать их не удалось. По ДСНВ у каждой из сторон есть право проводить на объектах другой до 18 проверок в год. Инспектировать можно базы межконтинентальных баллистических ракет, базы стратегических подводных лодок и авиабазы стратегической авиации, а также места загрузки, складирования, ремонта. С 2011 по 2020 год сторонами было осуществлено 328 таких проверок.

C 2020 года из-за эпидемии COVID-19 РФ и США инспекций не проводили — изначально это было их обоюдным решением. Но в июле 2022 года США решили, что угроза эпидемии отступила, и уведомили Россию о планах направить своих специалистов на ее ядерные объекты. Российские власти сочли, что это было сделано «в явочном порядке», и расценили это как «откровенную провокацию». После этого Москва в августе объявила о временной приостановке инспекций. Впоследствии власти РФ в качестве предусловия для возобновления инспекций потребовали от США изменения их курса по Украине. Вашингтон это условие отверг и официально обвинил Москву в несоблюдении ДСНВ.

«Тяжелое, но единственно возможное»

Зампред Совета федерации Константин Косачев, представляя законопроект о приостановке участия России в ДСНВ сенаторам, напомнил, что договор они рассматривают уже в третий раз. В январе 2011 года они принимали решение о ратификации договора, в 2021 году, через десять лет,— о его продлении. И хотя к тому времени ситуация уже изменилась, решение принималось осознанно, подчеркнул он. И вот спустя два года сенаторы снова вынуждены вернуться к этому вопросу.

При этом позиция РФ не поменялась, подчеркнул сенатор, но изменилась позиция США.

Американцы, продолжил он, перестали выполнять свои обязательства, препятствуя проверкам, не выдавались визы российским инспекторам, разрешения на пролет воздушных судов (в Госдепартаменте США при этом заверяют, что были и остаются готовы решить все возникающие логистические, визовые и технические вопросы, связанные с инспекциями). «Но, что не менее важно, американцы стали, извините меня за непарламентское выражение, жульничать с цифрами, с пороговыми значениями, которые предусмотрены договором, раз за разом переименовывая или делая вид, что они переоборудовали средства СНВ, которые ограничиваются договором»,— заявил Константин Косачев. По его словам, более 100 таких средств СНВ попытались вывести за пределы договора, тем самым посягая на предусмотренный договором баланс.

Кроме того, американцы, по словам Константина Косачева, раз за разом стали отступать от духа договора, в преамбуле которого прямым образом были прописаны неразрывные связи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями. США же продолжали развивать свои системы ПРО и размещали их все ближе к границам РФ. Наконец, как отметил политик, в последний год США напрямую причислили РФ к числу своих противников, а также объявили задачу военного поражения РФ и причинения россиянам максимально больших страданий.

Сенатор Людмила Нарусова поинтересовалась, в чем разница между приостановлением и прекращением договора. Означает ли приостановление, что ядерное оружие становится уже наступательным, а не оружием сдерживания, спросила она.

«Статус российских стратегических сил, статус ядерного оружия определяется нашими доктринальными документами, и они никоим образом не меняются в связи с принятием решения Российской Федерацией о приостановлении действия этого договора»,— ответил Константин Косачев.

Решение о приостановке, по его словам, означает готовность российской стороны соблюдать количественные ограничения, которые в нем предусмотрены. Кроме того, подобная формула, как подчеркнул сенатор, теоретически оставляет возможность для возврата в режим соблюдения договора.

Но для этого, по его словам, нужно прояснить намерения других ядерных держав, которые входят в Североатлантический альянс,— Франции и Великобритании. «Мы уже имеем дело не только и не столько с США, сколько с военным блоком НАТО, который фактически стал ядерным блоком»,— заявил сенатор.

Кроме того, по его словам, нужно убедиться в готовности США соблюдать свою часть соглашения. «Лично я считаю, что вряд ли США сочтут необходимым или возможным подтверждать свои обязательства»,— отметил Константин Косачев, напомнив, что ранее они уже выходили из двусторонних и многосторонних договоров по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия.

Сергей Рябков выступил в среду не только в Госдуме, но и в Совете федерации. Впрочем, суть его второго выступления осталась прежней. Решение о приостановке участия России в ДСНВ он назвал «тяжелым, но единственно возможным».

«Большая ошибка»

Президент США Джо Байден между тем назвал решение своего российского коллеги о приостановке участия России в ДСНВ «большой ошибкой». Об этом в среду на своей странице в Twitter сообщил входящий в пул Белого дома журналист американского телеканала CBS Эд О'Кифи.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение российского президента «крайне разочаровывающим и безответственным».

«Мы будем внимательно следить за тем, что на самом деле делает Россия»,— отметил он, добавив, что США сделают все необходимое для обеспечения своей безопасности и защиты союзников. По словам господина Блинкена, США «сохраняют готовность в любое время вести разговор с Россией об ограничении стратегических вооружений независимо от того, что еще происходит на мировой арене и в наших отношениях».

В Конгрессе США негативно отреагировали на решение России по ДСНВ. Член Палаты представителей демократ Грегори Микс заявил, что действия Москвы «выходят за рамки безрассудства и еще больше дестабилизируют и без того опасную ситуацию в области безопасности». «Соединенные Штаты и Россия — даже на протяжении некоторых из самых опасных периодов холодной войны — последовательно устанавливали ограничения на ядерное оружие, чтобы повысить прозрачность и предсказуемость и снизить вероятность случайной эскалации. Приостанавливая свое участие в ДСНВ, Россия фактически впервые за полвека оставляет свой стратегический ядерный арсенал недосягаемым для проверок внешними экспертами,— отметил он.— Путин превращает ядерную неопределенность в оружие и стремится использовать угрозу неконтролируемой российской ядерной силы, чтобы посеять страх и создать раскол между США и нашими союзниками и партнерами».

Член Палаты представителей от Республиканской партии Дуг Ламборн, в свою очередь, выразил мнение, что российский лидер «никогда не считал себя обязанным придерживаться договора, который его ограничивает».

«Его безрассудные действия в сочетании с наглым рывком Китая (к обладанию ядерным оружием.— "Ъ") создали и нагнетают ядерную угрозу. Мы должны серьезно и ответственно пересмотреть нашу собственную ядерную политику»,— призвал господин Ламборн.

Сенатор-демократ Джефф Меркли же напомнил, что «Россия и США подписали и продлили ДСНВ, потому что в наших интересах избежать дестабилизирующей гонки ядерных вооружений». «Россия не наказывает Америку, приостанавливая участие,— гонка вооружений была бы вредна для всех. Россия должна пересмотреть свое решение»,— убежден он.

В то же время сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что «президенту Байдену никогда не следовало продлевать этот договор, который сковал Соединенные Штаты наручниками, позволив России обманывать, а Китаю — расширять свой арсенал». «Действия России подчеркивают настоятельную необходимость ядерной модернизации США, чтобы противостоять угрозе растущих запасов наших противников»,— написал он в Twitter

Между тем Китай надеется, что Россия и США урегулируют противоречия по ДСНВ. Об этом на брифинге в среду заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. «Китай надеется, что обе стороны смогут должным образом разрешить свои разногласия посредством конструктивного диалога и консультаций, чтобы обеспечить беспрепятственное выполнение договора»,— отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Мария Макутина, Анастасия Корня, Елена Черненко