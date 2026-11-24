Путин обсудил с членами Совбеза итоги встречи с Трампом и Си Цзиньпином в Китае
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности итоги переговоров с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.
Трехсторонняя встреча глав России, США и Китая состоялась 19 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Это были первые переговоры господ Путина, Трампа и Си в таком составе. По итогам встречи стороны утвердили совместную декларацию о мире. Документ касается общих принципов Москвы, Вашингтона и Пекина относительно работы Международного уголовного суда и ООН, а также ядерного сдерживания.