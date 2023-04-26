Таланты и пособники

Группа депутатов из думской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством во главе с ее председателем Василием Пискаревым («Единая Россия») в среду внесла в Госдуму пакет поправок, касающихся деятельности иностранных агентов. На этот раз в поле зрения законодателей попали не только сами агенты, но и граждане и организации, содействующие им в обходе предусмотренных законом запретов. Также депутаты предложили разрешить работу в РФ только тем зарубежным неправительственным организациям (НПО), которые официально зарегистрировали в Минюсте свои российские подразделения. Все остальные иностранные НПО, по сути, окажутся вне закона, и любое взаимодействие с ними «может привести к негативным последствиям», предупреждает юрист.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Пискарев (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Василий Пискарев (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Пять внесенных законопроектов содержат поправки к законам «О некоммерческих организациях» и «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», а также в Уголовный (УК), Уголовно-процессуальный (УПК) и Административный (КоАП) кодексы.

Самим иноагентам адресована лишь одна из новаций: их предложено лишить не только финансовой, как сейчас, но и имущественной поддержки от государства. Зато сразу несколько поправок касаются тех, кто помогает иноагентам обходить установленные для них законом запреты. На первый раз Минюст вынесет таким гражданам или организациям предупреждение, а за невыполнение этого предписания предусмотрена уже административная ответственность: штрафы для граждан составят до 50 тыс. руб., для должностных лиц — до 100 тыс. руб., для юрлиц — до 300 тыс. руб.

Как пояснил журналистам Василий Пискарев, иноагенты пытаются обойти запреты, «используя различных посредников в форме физических и юридических лиц». «Примером такого содействия обходу нашего законодательства может быть допуск иноагента к преподаванию в государственном вузе, выделение иноагентам государственных грантов и так далее»,— отметил депутат.

Отдельный блок поправок связан с иностранными и международными НПО. Авторы проектов считают необходимым разрешить деятельность на территории России только тех из них, у кого есть официально зарегистрированные в Минюсте РФ российские подразделения. В противном случае участие в работе такой НПО будет караться административно и уголовно. За первое нарушение предлагается наказывать штрафами: от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц, от 50 тыс. до 100 тыс. руб.— для юридических лиц. Иностранцам и лицам без гражданства, помимо штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. руб., грозит еще и выдворение за пределы РФ. Два случая привлечения по административной статье в течение года дадут повод уже для возбуждения уголовного дела: за участие в деятельности НПО будет грозить лишение свободы на срок до двух лет, а за организацию такой деятельности — до трех лет тюрьмы. Правда, уголовной ответственности можно будет избежать, добровольно прекратив участие в деятельности такой организации и поспособствовав раскрытию преступления.

Правительство поправки в целом поддержало, но указало в своем отзыве, что в целях однозначного толкования понятия «участие в деятельности» нужно определить как его формы, так и виды деятельности иностранных НПО на территории РФ. Также, по мнению кабмина, необходимо конкретизировать, кто будет являться субъектом данного преступления, чтобы избежать проблем в правоприменительной практике. Аналогичные замечания правительство высказало и к поправкам в КоАП.

Опрошенные “Ъ” обладатели статуса иноагента сомневаются в эффективности новых ужесточений для самих агентов и их «пособников». Например, эксперт по противодействию коррупции Илья Шуманов (включен в реестр иноагентов) называет инициативы депутатов «стрельбой из пушки по воробьям».

«По моим наблюдениям, порядка 20% иностранных агентов — физических лиц находятся под уголовными делами в России, а значительная их часть уже уехала. И ни у кого из них, как мне кажется, нет желания сотрудничать с государством, претендовать на имущественную помощь и поддержку»,— поясняет он. А журналист Алексей Венедиктов (тоже включен в реестр иноагентов) рассказал “Ъ”, что, когда его приглашают на выступления, он сам вежливо напоминает о своем статусе. «Поэтому я сам отказываю в содействии, чтобы не подводить людей»,— отметил господин Венедиктов.

А вот новые ограничения для иностранных НПО могут иметь весьма серьезные последствия для россиян, полагает эксперт. «Норма об участии в деятельности только зарегистрированных в РФ НПО — это не ноу-хау нашей страны, такие условия применяются и в иных юрисдикциях,— подчеркивает партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов.— Это действительно можно понимать так, что любая НПО, которая захочет организовать, например, семинар или встречу, вполне может подпасть под ограничение, а, соответственно, любые граждане, участвующие так или иначе в процессе организации этих мероприятий, могут быть также привлечены к ответственности. НПО, которые по каким-либо причинам не зарегистрировали свои подразделения в Минюсте, по сути, будут вне закона, и взаимодействие с ними может привести к негативным последствиям». Под «деятельностью», по мнению юриста, можно понимать прежде всего «совокупность активностей различного рода лиц, направленных на поддержание и обеспечение функционирования указанных организаций, прямое или косвенное содействие в достижении целей этих организаций». При этом исчерпывающего перечня таких действий в законодательстве нет, добавляет господин Горбунов.

Ксения Веретенникова, Елена Рожкова